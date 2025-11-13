Dedektif tuttu! Eski sevgililerinin annelerinin isimlerini dövme yaptı! Nedeni bakın ne

Performans sanatçısı Harriet Richardson, "Temporary" (Geçici) adını verdiği eseriyle gündem oldu. Sanatçı, 14 eski erkek arkadaşının ve şu an ki sevgilisinin annelerinin isimlerini derisine kazıttı.

ÖZEL DEDEKTİF TUTMUŞ

Harriet, Independent'a verdiği demeçte, "Projelerimin çoğunun temelinde öfke, intikam ve hiddet bulabilirsiniz" ifadelerini kullandı. Sanatçı, listeyi tamamlamak için Bazı isimleri hafızasından ve eski sosyal medya hesaplarından bulmuş. son iki ismi bulabilmek için ise, sadece yasal yöntemlerin kullanılması konusunda ısrar ederek özel bir dedektif bile tuttuğunu belirtiyor.

Amacının ise samimiyet, kontrol ve toplumun kadınları "idealize edilen" (Madonna/Kutsal Anne) ve "kullanılıp atılan" olarak 2 ana arketipe ayırma biçimini keşfetmek olduğunu belirtti.Liste tamamlandığında, süreci belgeleyen fotoğrafçı Emily Lomas ile birlikte stüdyoya giren sanatçı, dövmeyi altı ay boyunca gizli tutmuş.