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Dedelerinden kalan 60 yıllık kovanlarda üretiyor! Kilosu 3 bin TL

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 25 yıldır arıcılık yapan Mecit Yüksel, dedelerinden kalan 60 yıllık toprak kovanlarla geleneksel yöntemlerle bal üretimini sürdürüyor. 310 kovanda üretim yapan Yüksel, sahte bal ve artan maliyetlerin arıcıları zorladığını belirterek tüketicilere balı doğrudan arıcıdan alma çağrısında bulundu.

Dedelerinden kalan 60 yıllık kovanlarda üretiyor! Kilosu 3 bin TL
Gökçen Kökden

Pütürge ilçesine bağlı Gündüz Mahallesi'nde arıcılık yapan Mecit Yüksel, 60'ı geleneksel toprak kovan, 250'si ise fenni kovan olmak üzere toplam 310 kovanda üretim gerçekleştiriyor.

Dedelerinden kalan 60 yıllık kovanlarda üretiyor! Kilosu 3 bin TL 1

Yaklaşık 10 yıldır ata mirası toprak kovanlarda bal üretimine ağırlık veren Yüksel, bu sezon yaklaşık 2 ton bal elde etti. Ürettikleri balları farklı fiyatlardan satışa sunduklarını belirten Yüksel, toprak kovan balının kilogramını 3 bin TL, kara kovan balını 2 bin TL, petek balını bin 200 TL ve süzme balı ise bin 100 TL'den sattıklarını söyledi.

"TOPRAK KOVAN GELENEĞİNİ YAŞATMAYA DEVAM EDİYOYORUZ"

Dedelerinden kalan 60 yıllık kovanlarda üretiyor! Kilosu 3 bin TL 2

Toprak kovanlarda üretimin ata mirası olduğunu belirten Yüksel, "25 yıldır arıcılık yapıyorum. Yaklaşık 10 yıldır 50-60 yıllık ata mirası olan toprak kovanlarda bal üretimine ağırlık verdim. Bu kovanlara hiçbir şekilde şeker, şerbet veya katkı maddesi vermiyoruz. Toprak kovan geleneğini yaşatmaya devam ediyoruz" dedi.

"BAL ARICIDAN ALINMALI"

Dedelerinden kalan 60 yıllık kovanlarda üretiyor! Kilosu 3 bin TL 3

Arıcılık sektörünün en büyük sorunlarından birinin sahte bal ve haksız rekabet olduğunu ifade eden Yüksel, gerçek bal üreticilerinin artan maliyetler karşısında zorlandığını belirterek, "1 kilo tatlının bin 500 lira olduğu bir ortamda biz gerçek balın kilosunu hak ettiği fiyata satmakta zorlanıyoruz. Türkiye'de üretilen gerçek ve şekersiz bal ülke ihtiyacının yüzde 25'ini bile karşılayamayacak durumdayken her tarafta ucuza bal satılıyor. Tüketicilere çağrım balı marketten veya sağdan soldan değil bizzat arıcıdan almalarıdır" ifadelerini kullandı.

"ESKİDEN 1 KİLO BAL SATTIĞIMIZDA 3/4 KİLO ET ALABİLİYORDUK"

Dedelerinden kalan 60 yıllık kovanlarda üretiyor! Kilosu 3 bin TL 4

Artan girdi maliyetlerinin gezginci arıcılığı da olumsuz etkilediğini belirten Yüksel, "Ben gezginci bir arıcıyım. Yıllarca Adana'ya kışlatmaya giderdik ancak yükselen mazot ve nakliye maliyetleri yüzünden 4-5 senedir gidemiyoruz. Benim gibi arıcıların yüzde 90'ı artık yola çıkamıyor. Eskiden 1 kilo bal sattığımızda 3-4 kilo et alabiliyorduk şimdi ise 1 kilo bal ancak 1 kilo et ediyor" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
bal Malatya Pütürge
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