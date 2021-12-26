Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Dedemin Fişi nerede ve ne zaman çekildi? Dedemin Fişi filminin oyuncuları kimler?

Dedemin Fişi nerede ve ne zaman çekildi? Dedemin Fişi filminin oyuncuları kimler?

26.12.2021 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu kadrosunda Ali Sunal, Onur Buldu, Meltem Yılmazkaya, Alper Kul gibi isimlerin yer aldığı Dedemin Fişi filminin yönetmenliği Meltem Bozoflu'ya ait. Dedemin Fişi filmi Murat Kepez, Eray Akyamaner, Sıla Çetindağ, Uğur Güvercin tarafından kaleme alındı.

Dedemin Fişi nerede ve ne zaman çekildi? Dedemin Fişi filminin oyuncuları kimler?

Sinema salonlarının ardından zaman zaman televizyon ekranlarında da yerini alan Dedemin Fişi filminin galası 20 Ocak 2016 tarihinde BKM Tiyatro'da gerçekleştirildi. BKM oyuncularının yer aldığı 2015 yapımı Dedemin Fişi filminin türü komedidir. İşte merak edilenler...

DEDEMİN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Dedemin Fişi filminin çekimleri Bolu’nun Mudurnu ilçesinde gerçekleştirildi.

DEDEMİN FİŞİ KONUSU

Beyin ölümü gerçekleşen Salih Bey, yaşam destek ünitesine bağlı olarak hayatta tutulur. Aile büyükleri, Salih Bey'in fişinin çekilmesine karar verir. Hal böyle olunca çocuklar ve torunlar arasında, henüz Salih Bey'in fişi çekilmeden miras kavgası başlar.

DEDEMİN FİŞİ OYUNCULARI

  • Ali Sunal - Rıfat Çirci/Sırat Çirci
  • Onur Buldu - Marif Çirci/Arif Çirci
  • Erdem Yener - Bora Çirci
  • Doğa Rutkay - Pervin Kaya
  • Uğur Bilgin - Remzi Çirci/Ramiz Çirci
  • Özge Borak - Nurgül Çirci
  • Ayşen Gruda
  • Aziz Aslan - Şinasi
  • Onur Atilla - Vecdi Şimşir
  • Meltem Yılmazkaya - Döndü Şimşir/Dürdane Çirci
  • Alper Kul - Hicri Çirci/Hilmi Çirci
  • Ayşegül Akdemir - Türkan Şimşir
  • Burak Topaloğlu - Ivan
  • İrem Sak - Kader Çirci
  • Kıvanç Baran Arslan - Rıza
  • Özlem Tokaslan - Üzerlik
  • Zeynep Kankonde - Semra
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Evlilik hazırlıkları başladı! Evlilik hazırlıkları başladı!
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Uzun aradan sonra dönüyor! Vizyon tarihi belli olduUzun aradan sonra dönüyor! Vizyon tarihi belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Alper Kul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Yediklerine inanamayacaksınız! Ölmüş hayvanlarla...

Yediklerine inanamayacaksınız! Ölmüş hayvanlarla...

Cinsel ilişki oyunu hastanede bitti! Oyuncak makatında...

Cinsel ilişki oyunu hastanede bitti! Oyuncak makatında...

Değişimi şaşırttı! Dünyanın en güçlü çocuğunu tanıyamadılar

Değişimi şaşırttı! Dünyanın en güçlü çocuğunu tanıyamadılar

Güzellik kalıplarına meydan okudu! “Kolay olmuyor”

Güzellik kalıplarına meydan okudu! “Kolay olmuyor”

İlginizi Çekebilir

Siz nereye kitaplarınız oraya: En iyi e-kitap okuyucu tavsiyeleri

Siz nereye kitaplarınız oraya: En iyi e-kitap okuyucu tavsiyeleri

Doğum yapan adam kendisine “anne” diyen hemşireyi dövdü

Doğum yapan adam kendisine “anne” diyen hemşireyi dövdü

Bahçenizde sinema keyfi yapabileceğiniz en iyi projeksiyon perdesi çeşitleri

Bahçenizde sinema keyfi yapabileceğiniz en iyi projeksiyon perdesi çeşitleri

Kaburgalarını dahi aldırmıştı! Şaşırtan karar

Kaburgalarını dahi aldırmıştı! Şaşırtan karar

Cinsel ilişki oyunu hastanede bitti! Oyuncak makatında...

Cinsel ilişki oyunu hastanede bitti! Oyuncak makatında...

“2027 yılında yaşıyorum” dedi! Gelecekten haber verdi

“2027 yılında yaşıyorum” dedi! Gelecekten haber verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.