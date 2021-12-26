Dedemin Fişi nerede ve ne zaman çekildi? Dedemin Fişi filminin oyuncuları kimler?

Sinema salonlarının ardından zaman zaman televizyon ekranlarında da yerini alan Dedemin Fişi filminin galası 20 Ocak 2016 tarihinde BKM Tiyatro'da gerçekleştirildi. BKM oyuncularının yer aldığı 2015 yapımı Dedemin Fişi filminin türü komedidir. İşte merak edilenler...

DEDEMİN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Dedemin Fişi filminin çekimleri Bolu’nun Mudurnu ilçesinde gerçekleştirildi.

DEDEMİN FİŞİ KONUSU

Beyin ölümü gerçekleşen Salih Bey, yaşam destek ünitesine bağlı olarak hayatta tutulur. Aile büyükleri, Salih Bey'in fişinin çekilmesine karar verir. Hal böyle olunca çocuklar ve torunlar arasında, henüz Salih Bey'in fişi çekilmeden miras kavgası başlar.

DEDEMİN FİŞİ OYUNCULARI