Dedesinden kaldı, 80 yıl sonra ilk defa su bitti

İklim krizi nedeniyle meydana gelen kuraklık iyiden iyiye etkisini hissettiriyor. Konya'nın Sarayönü ilçesinde çiftçi Ramazan Yılmaz, dedelerinden kalma 80 yıllık kuyularında ilk defa suyun bittiğini söyledi.

İklim krizinin neden olduğu kuraklık, tehlikeli boyutlara ulaştı. Son olarak Konya Ovası, kuraklık ve aşırı su tüketimi nedeniyle ciddi bir riskle karşı karşıya. Yıllardır azalan yağışlar ve bilinçsiz tarımsal sulama, yeraltı sularının hızla çekilmesine ve beraberinde obruk oluşumlarının artmasına da neden oluyor. Sarayönü ilçesinde yaşayan çiftçi Ramazan Yılmaz, 80 yıldır kullandıkları kuyunun durumunun kuraklığın boyutunu gözler önüne serdiğini söyledi. Dedelerinden kalma bahçe sulamasında kullandıkları 80 yıllık kuyularında ilk kez su bittiğini belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"HAYATIMDA İLK DEFA KUYUNUN SUSUZ KALDIĞINI GÖRDÜM"

"3-4 metreden su çıkıyordu ama kurudu. Hayatımda ilk defa kuyunun susuz kaldığını gördüm. Şimdi kuyuyu derinleştirmeye suya ulaşmaya çalışıyoruz kaç metrede bulacağız bilmiyoruz"

"SUYUMUZ TAMAMEN TÜKENİYOR"

Tarımsal sulama kullandıkları kuyularında ise 7-8 yıl öncesine kadar 20-30 metreden su çıktığını ancak şimdilerde 200 metreye kadar indiğini anlatan Yılmaz, "Hem tarlada hem bahçede her yıl daha da derine inmek zorunda kalıyoruz. Suyumuz tamamen tükeniyor, bölgede tehlike çanları çalıyor" dedi.

Bölgedeki çiftçiler, bu durumun bitkisel üretimi olumsuz etkilemesinden endişe duyuyor. Yeraltı sularının tükenmesi, Konya Ovası'ndaki tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğini tehdit ediyor. Yetkililer, bu durumun önüne geçmek için modern sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması ve su tasarrufu bilincinin artırılması gerektiğine dikkati çekiyor.

Çiftçiler de su kaynaklarının etkin ve bilinçli kullanılması çağrısında bulunuyor. Kuraklık, tüm bölge için ciddi bir endişe kaynağı oluşturuyor ve bu tehlikeli gidişata karşı acil önlemler alınması gerektiği vurgulanıyor.

Anahtar Kelimeler:
Konya
