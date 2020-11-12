Dedikodunun dibine vurmaya hazır mısınız? Gossip Girl’den yeni fotoğraflar geldi

Gossip Girl 8 sene aradan sonra yepyeni kadroyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. HBO Max’te yayınlanacak olan dizinin adı henüz açıklanmadı.

Gossip Girl, yayınlandığı 2007-2012 yılları arasında ekranlarda fırtına gibi esmiş, dizi karakterlerinin her adımı olay giydikleri her şey moda olmuştu.



Gossip Girl dizisi, Manhattan’da lüks yaşamlar süren bir grup gencin hikayesini mercek altına alıyordu. Özellikle ilk sezonlarında geniş izleyici kitlesine ulaşan Gossip Girl, 2000’lerin dikkat çekici gençlik dizilerinden biri olarak akıllarda yer ederken; başrollerinde yer alan Blake Lively, Leighton Meester, Chace Crawford, Penn Badgley ve Ed Westwick‘in de yıldızını parlatarak sonraki yıllarda dikkat çekici projelerde yer almalarının önünü açtı. Özellikle Blake Lively ve Penn Badgley, Gossip Girl’ün ardından oldukça başarılı kariyerlere sahip oldu.



GOSSİP GİRL YENİ OYUNCULARI

HBO Max’te yayınlanacak olan yeni Gossip Girl dizisinin başrollerinde; geçtiğimiz yıl Doctor Sleep ile sinemaseverlerin karşısına çıkan Emily Alyn Lind, Chilling Adventures of Sabrina’da küçük bir rolde izleyici karşısına çıkan Whitney Park, Pretty Little Liars: The Perfectionists ve Spinning Out gibi dizilerde rol alan Eli Brown, Lethal Weapon dizisiyle tanınan Johnathan Fernandez ve Broadway’de rol aldığı yapımlarla dikkat çeken Jason Gotay yer alacak.



Manhattan yerine New York’ta geçen dizinin ama teması aynı; seçkin bir okulun öğrencilerine odaklanacak. Gossip Girl isimli meşhur dedikodu blogunun okulda yarattığı etkiyi gözler önüne serecek olan dizi, aynı zamanda aradan geçen bu sekiz yılda sosyal medyanın ve New York’un çehresinin nasıl değiştiğini de keşfedecek.



YENİ GOSSİP GİRL NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yeni Gossip Girl’in ilk sezonu 10 bölümden oluşacak. Henüz çekimleri devam eden dizinin yayın tarihi açıklanmadı. Beklentiler önümüzdeki yıl içerisinde ekranda olması.



