Dwayne Johnson müjdeyi verdi: Efsane geri dönüyor

Dwayne Johnson, kendisinin sinemaya adım atmasını sağlayan filmlerden biri olan Akrep Kral filmi için harekete geçtiğini söyledi. 2001 yılında yayınlanan The Mummy Returns filminde Akrep Kral karakterine hayat veren ve bu performansından sonra The Scorpion King filmiyle hikayeyi yeni jenerasyona aktarmak istediğini dile getirdi.

DWAYNE JOHNSON’IN ROL ALIP ALMAYACAĞI BELLİ DEĞİL

Jonathan Herman’ın senaryosunu yazdığı filmin yapımcılığını Dwayne Johnson’ın yapım şirketi olan Seven Bucks film şirketi üstleniyor. Evini ve tüm insanlarını yok eden kötülüğe karşı duran çöl savaşçısı Mathayus’un öyküsünü anlatacak filmde Dwayne Johnson’ı tekrar Akrep Kral rolü ile görebiliriz ancak bu rolde bambaşka biri de olabilir.

Dwayne Johson’ın yaptığı açıklama ise şöyle:

"Akrep Kral benim sinema perdesi ile buluştuğum ilk film. Bu miti diğer jenerasyonlara aktarmaktan onur duyuyorum ve bu proje beni heyecanlandırıyor. Akrep Kral rolü olmasa kariyerim şu an olduğu noktada olmazdı. Seven Bucks şirketinin bu fırsatı diğer oyunculara da sağlamasını istiyorum. Jonathan Herman’ın hazırladığı senaryo dünya çapında herkesi mutlu edecek diye düşünüyorum."



