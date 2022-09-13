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Göç eş anlamlısı nedir? Göç kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

13.09.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe tarih boyunca pek çok kelime türetmiştir. Başka dillerden kelimeler almasının yanı sıra Türkçenin eski dönemlerinden beri var olan kelimeleri korumuş ve onlardan da yeni kelimeler türetmiştir. Göç kelimesi de Türkçe kökenli bir kelimedir ve günümüze kadar muhafaza edilmiştir. Peki, göç kelimesinin eş anlamı nedir?

Göç eş anlamlısı nedir? Göç kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Gök kelimesi Eski Türkçeye dayanır. Eski Türkçede "taşınma, taşınan yük" anlamına gelen "kȫç" kelimesinden türemiştir. Ayrıca bu kelimenin Eski Türkçede yazılı örneği olmayan "kö-" fiiline "+Iş" ekinin eklenmesiyle türediği düşünülse de bu tam kesin değildir. Dilimizdeki ilk yazılı örneği Dîvânu Lugâti't-Türk olarak bilinmektedir. Burada göç kelimesi "taşınması gereken yük" anlamında kullanılmıştır.

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Göç kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Göç kelimesi anlam olarak geçmişten bugüne kadar toplulukların ya da yüklerin bir yerden başka bir yere gitmesi anlamına gelir. Diğer bir anlamı ise taşınma olan göç kelimesi bazı hayvanların mevsimsel olarak bir yerden başka bir yere gitmelerini de ifade eder. Göç kelimesinin birden fazla eş anlamlı kelimesi bulunur. Bu kelimeler şu şekilde sıralanabilir:

  • Hicret
  • Nakil
  • Taşınmak
  • Muhaceret

Göç kelimesinin eş anlamlıları cümlede kullanım yerlerine göre değişiklik gösterebilir. Ekonomik, toplumsal ya da siyasi gibi nedenlerle kişilerin ya da grupların bir yerden başka bir yere gitmesidir. Bu göç bir ülkeden başka bir ülkeye olabileceği gibi bir evden başka bir eve de olabilir. Ayrıca bu taşınma işlemi sırasında götürülen ve yerleri değiştirilen eşyalar için de göç kelimesi kullanılır.

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Göçün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Göçün eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Eski toplumlar yaşam alanları oluşturmak için su kenarlarına göç ederlerdi.
  • Hicret, Mekke'den Medine'ye doğru ve Hz. Muhammet öncülüğünde gerçekleşmiştir.
  • Dedemlerin Bulgaristan'dan İzmir'e muhacereti güzel bir evlilikle ve bir aileyle sonuçlanmıştı.
  • Erasmus için kısa süreliğine Amerika'ya taşınmak ona heyecan verse de ailesini bırakacağı için üzgündü.
  • Her sene İstanbul'un mahallelerinde Boğaz'ın köylerine nakiller başlardı.
  • Ev değiştirme yeterince pahalı değilmiş gibi bir de nakil masrafı olarak bin lira vermiştim.
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