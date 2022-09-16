Ben eş anlamlısı nedir? Ben kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ben kelimesi uzun yıllardan beri de dilimizde yer almaktadır. Eski Türkçede "ben" ya da "men" şeklinde karşımıza çıkar. Ben kelimesinden ziyade "men" kullanımı daha yaygındır. Türkiye Türkçesi dışındaki Türkçelerin çoğunda hâlâ "men" olarak kullanılmaktadır.

Ben kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre birçok anlamı vardır. Bu kelime tek başına ya da çeşitli kelimelerle birlikte kullanılabilir.

Ben kelimesi ne demektir?

Ben kelimesi dilimizde çoğunlukla teklik birinci sahsı göstermek için kullanılır. Ben kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamları şu şekildedir:

Tende bulunan ufak, koyu renkli leke ya da kabartı

En çok üzümde görülen olgunlaşma belirtisi

Saçta, sakalda beliren beyazlık

Olta ya da tuzağa konulan yem

Kuşun yavrusuna taşıdığı yem

Teklik birinci kişiyi gösteren söz

Kişiyi öbür varlıklardan ayıran bilinç

Bir kimsenin kişiliğini oluşturan temel öge, ego

Ben kelimesinin anlamları yukarıda maddelerde gösterildiği gibidir. Ben kelimesi ile bazı örnek cümleler kurmak gerekirse:

Dün "Ben de gelebilir miyim?" dediğimde hayır cevabını aldım.

Yüzümde tam alnımın ortasında ben çıkmış.

Ben de gelmek isterdim ancak bugün işim var.

Ben kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Benin eş anlamlısı sözcük yoktur. Ancak yakın anlama gelen kelimeler vardır. Bu bağlamda yakın anlamlı kelimeler de benin eş anlamlısı olarak kullanılabilir. Ben kelimesinin yakın anlamlısı kelimeler:

Ego

Âcizleri

Bendeniz

Benin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Örnek bir öğretmen bence egosunun aleyhine özveride bulunabilen kişidir.

Saygıdeğer hanımım, âcizleri layık olmadığı bir konuma gelmekten çekinir.

Bendeniz Eslem, bundan sonra sizinle birlikte ekipte çalışacağım.



