Ben eş anlamlısı nedir? Ben kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ben kelimesi uzun yıllardan beri de dilimizde yer almaktadır. Eski Türkçede "ben" ya da "men" şeklinde karşımıza çıkar. Ben kelimesinden ziyade "men" kullanımı daha yaygındır. Türkiye Türkçesi dışındaki Türkçelerin çoğunda hâlâ "men" olarak kullanılmaktadır.
Ben kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre birçok anlamı vardır. Bu kelime tek başına ya da çeşitli kelimelerle birlikte kullanılabilir.
Ben kelimesi dilimizde çoğunlukla teklik birinci sahsı göstermek için kullanılır. Ben kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamları şu şekildedir:
Ben kelimesinin anlamları yukarıda maddelerde gösterildiği gibidir. Ben kelimesi ile bazı örnek cümleler kurmak gerekirse:
Benin eş anlamlısı sözcük yoktur. Ancak yakın anlama gelen kelimeler vardır. Bu bağlamda yakın anlamlı kelimeler de benin eş anlamlısı olarak kullanılabilir. Ben kelimesinin yakın anlamlısı kelimeler: