An eş anlamlısı nedir? An kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

"Anı yaşamak", "anda kalmak", "ansızın" gibi pek çok deyim günlük hayatta kullanılan ya da karşılaşılan ifadelerden bazılarıdır. Bu ifadelerde yer alan an kelimesinin anlamı, Türk Dil Kurumu Sözlüğünde şu şekildedir: "Zamanın bölünemeyecek kadar kısa olan parçası, dakika". Bir zaman deyimi olarak kullanıldığında anın eş anlamlısı olan kelimeler diğer zaman ifadeleri belirten sözcüklerdir. Zaman belirtme anlamı dışında iki farklı anlamı daha bulunmaktadır Zihin ve iki tarla arasındaki sınır da andır. Dolayısıyla an kelimesinin eş anlamlılarını cümle içinde kullanırken mutlaka cümle anlamına bakmak gerekir.
Bir zaman parçası olarak kullanılan an kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük:
Eğer an kelimesi "an yorgunluğu" ya da "an bulanıklığı" gibi anlamlarda kullanılıyorsa an kelimesinin eş anlamı "zihin"dir.
An kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde olabilir: