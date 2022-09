An eş anlamlısı nedir? An kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

"Anı yaşamak", "anda kalmak", "ansızın" gibi pek çok deyim günlük hayatta kullanılan ya da karşılaşılan ifadelerden bazılarıdır. Bu ifadelerde yer alan an kelimesinin anlamı, Türk Dil Kurumu Sözlüğünde şu şekildedir: "Zamanın bölünemeyecek kadar kısa olan parçası, dakika". Bir zaman deyimi olarak kullanıldığında anın eş anlamlısı olan kelimeler diğer zaman ifadeleri belirten sözcüklerdir. Zaman belirtme anlamı dışında iki farklı anlamı daha bulunmaktadır Zihin ve iki tarla arasındaki sınır da andır. Dolayısıyla an kelimesinin eş anlamlılarını cümle içinde kullanırken mutlaka cümle anlamına bakmak gerekir.

Anın eş anlamlısı nedir?

Bir zaman parçası olarak kullanılan an kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük:

Lahza

Dakika

Esna

Eğer an kelimesi "an yorgunluğu" ya da "an bulanıklığı" gibi anlamlarda kullanılıyorsa an kelimesinin eş anlamı "zihin"dir.

Anın eş anlamlıları ile örnek cümleler

An kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde olabilir:

Onun söyledikleri bir lahza olsun aklından çıkmıyordu.

Heyecanlı bekleyiş her geçen dakika artarak sürüyordu.

Eskiler bu gibi esnalar için değiştirilmeye gücümüzün yetmediği olaylar karşısında "Olanla ölene çare yok." deyimini kullanmışlar.

Babası eve girdiği esnada ödevlerini yeni bitirmişti.

Kaza sırasında kaybettiği yüzüğü için çok üzülmüştü çünkü o yüzük aile yadigârı idi.

Opera dinlerken zihnine üşüşen düşünceler onu kuşatmıştı.

Lahza lahza gözümdeydi o hareketleri, nasıl unutabilirdim ki?

Her gün en az elli dakika kadar elleri daima kelepçeli bir adam bir koltukta bekletiliş içindeydi.

Bu yavrucağa bakarak zihninde hayallerini canlandırıp büyütüyordu.