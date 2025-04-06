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  4. Defalarca kez denedi: Uçağın kapısını açmak için görevlilere bile saldırdı!

Defalarca kez denedi: Uçağın kapısını açmak için görevlilere bile saldırdı!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
06.04.2025 16:38
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Kuala Lumpur'dan Avustralya'ya giden uçağın acil çıkış kapısını iki kez açmaya çalışan yolcunun gözaltına alındığı bildirildi.

Defalarca kez denedi: Uçağın kapısını açmak için görevlilere bile saldırdı!

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan Avustralya'nın Sydney kentine giden uçağın acil çıkış kapısını iki kez açmaya çalışan ve müdahalede bulunan kabin memuruna saldıran yolcu gözaltına alındı.

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ENGEL OLMAYA ÇALIŞANLARA SALDIRDI

Avustralya Federal Polisi, olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 46 yaşındaki yolcunun, uçuş sırasında uçağın arka tarafındaki acil çıkış kapısını açmaya çalıştığı, kabin memurunun müdahalesiyle koltuğuna götürüldüğü kaydedildi. Aynı yolcunun daha sonra uçağın orta kısmındaki acil çıkış kapısını da açmaya çalıştığı, kendisine engel olmaya çalışan hava yolu çalışanına saldırdığı belirtildi.

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10 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Açıklamada, uçağın Sydney'e inmesinin ardından kapıyı açmaya çalışan yolcunun gözaltına alındığı, 'uçağın güvenliğini tehlikeye atmak ve kabin memuruna saldırmak' suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği aktarıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malezya uçak
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