Defalarca uyardılar dinlemedi! Bile bile lades deyince canından oluyordu

Olay Pazar günü, 17 yaşındaki Ch Akshay Raj adlı gencin, Hindistan'ın güneyindeki Telangana'daki Kazipet tren istasyonunun yakınında konumlanan bir demiryolu boyunca yürüyerek Instagram Reels için etkileyici bir video çekmeye çalıştığı esnada meydana geldi. Yerel raporlara göre, mühendislik öğrencisi o sırada onarım yapan demiryolu işçilerinin uyarılarını görmezden geldi.

İŞLER RAYDAN ÇIKTI

Sonrasında, işler hızla raydan çıktı. Arkadaşı tarafından kaydedilen görüntülerde, genç adamın tren hattı boyunca kameraya doğru yürüdüğü, arkadan bir lokomotifin ona doğru yaklaştığı ve arkadaşının Raj'ı uyarmaya çalıştığı görülüyordu. Ancak çok geçti çünkü tren genç adama omzundan çarptı.

KULAĞINDAN KAN SIZDI

Arkadaşı yardımına koşarken, bir bez bebek gibi yere savrulan Raj'ın omzu kırıldı. Bu video, Raj'ın kulağından kan sızarak ayağa kalkmasıyla sona erdi. Demiryolu yetkilileri, olayın ardından genci bir devlet hastanesine götürdü. Raj, daha sonra ailesi tarafından özel bir hastaneye transfer edildi.

DURUMU TEHLİKEDE DEĞİL

Raj, kazayı mucizevi bir şekilde birkaç yüz yaralanması, omuz ve bacak kırığı ile atlattı. Genç adamın durumunun şu anda tehlikede olmadığı ve tamamen iyileşmesi beklendiği bildirildi. Demiryolu yetkilileri ise olayla ilgili soruşturma başlattıklarını açıkladı.



