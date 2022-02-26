Defne Samyeli 9 yaş küçük aşkıyla yakalandı! Kaçmaya çalıştı ama...

Son günlerde sosyete kulislerinde, eskinin Türkiye güzeli, şimdinin popüler şarkıcısı Defne Samyeli'nin yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor.

Herkes Defne Samyeli'nin eski aşkı Serdar Bilgili ile tekrar bir araya geldiğini konuşurken şarkıcının yeni bir aşka yelken açtığı kulağıma geldi. Cem Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra uzun süredir sessiz kalan Samyeli, ayrılık sonrası kendini işine adamıştı.

Şimdilerde canlı müzik mekanlarında sahne alan 49 yaşındaki Samyeli, iş insanı Onur Arıkan ile yeni bir aşka yelken açmış. Samyeli'nin aşkı yeni değil.

Yaz aşkı olarak başlamış ve üç ayı aşkın süredir devam ediyormuş.

YAKALANDILAR

Defne Samyeli ile iş insanı Onur Arıkan'ın birlikteliği resmen belgelendi. İkili, önceki gece Samyeli'nin sahne aldığı mekanda, gece boyunca birbirlerinin gözlerine bakarak şarkılar söylediler. Çift, gece sonunda mekandan birlikte çıkacağı sırada kapıda basın mensuplarının olduğunu duyunca, hedef şaşırtmayı denese de başarılı olamadı.

DEFNE'DEN CEVAP YOK!

Samyeli, mekanın otopark kısmından bir arkadaşıyla çıktı. Basın mensuplarının "Onur Arıkan ile aşk haberleriniz çıkmıştı, bugün de sizi izlemeye geldi. Hayırlı olsun, yeni ilişkiniz hakkında neler söylemek istersiniz?" sorusuna Samyeli, "Özel hayatımla ilgili konuşmayacağım" diyerek uzaklaştı.

Onur Arıkan'ın ise gece sonunda bir kadın ile taksiye binerek, başka bir mekanda eğlencesine devam etmiş izlenimi vermeye çalışması dikkat çekti.



Cem Yılmaz ve Serdar Bilgili'den sonra Defne Samyeli'nin kalbine girmeyi başaran Onur Arıkan, iş insanı. Kumaş üretimi yapan köklü bir aile şirketinin yöneticilerinden. Onur Arıkan'ın 40 yaşında.



