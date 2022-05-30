Defne Samyeli adeta şov yaptı! Plajda bikinisiyle video çekti

Köşe yazarlığı, spikerlik, oyunculuk gibi birçok alanda deneyimi olan Defne Samyeli, son zamanlarda magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Kendisinin yanı sıra kızlarıyla da gündeme gelen Defne Samyeli, cesur pozlarıyla Instagram'ı sallamaya devam ediyor.

ADETA ŞOV YAPTI

Ünlü isim Defne Samyeli yaza oldukça fit girdi.

Palajda ayakta durduğu anları video çekip paylaşan Samyeli, düzgün vücuduyla adeta şov yaptı.

Sporu elden bırakmayan Samyeli, karın kaslarıyla dikkat çekti.

Ünlü isim plaj pozları paylaşmaya geçtiğimiz aylardan başladı.

Sosyal hayatının yanı sıra işiyle ilgili pozları da paylaşan Samyeli, sahne kıyafetleriyle bir süre adından söz ettirdi.





