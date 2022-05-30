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Defne Samyeli adeta şov yaptı! Plajda bikinisiyle video çekti

30.05.2022 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

49 yaşındaki Defne Samyeli düzgün vücuduyla genç kızlara taş çıkartıyor. Sporla iç içe olan Defne Samyeli sıcakların gelmesiyle soluğu plajlarda aldı. Bikinisiyle video çeken ünlü isim adeta şov yaptı.

Defne Samyeli adeta şov yaptı! Plajda bikinisiyle video çekti

Köşe yazarlığı, spikerlik, oyunculuk gibi birçok alanda deneyimi olan Defne Samyeli, son zamanlarda magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Kendisinin yanı sıra kızlarıyla da gündeme gelen Defne Samyeli, cesur pozlarıyla Instagram'ı sallamaya devam ediyor.

ADETA ŞOV YAPTI

Ünlü isim Defne Samyeli yaza oldukça fit girdi.

Defne Samyeli adeta şov yaptı! Plajda bikinisiyle video çekti

Palajda ayakta durduğu anları video çekip paylaşan Samyeli, düzgün vücuduyla adeta şov yaptı.

Defne Samyeli adeta şov yaptı! Plajda bikinisiyle video çekti

Sporu elden bırakmayan Samyeli, karın kaslarıyla dikkat çekti.

Defne Samyeli adeta şov yaptı! Plajda bikinisiyle video çekti

Ünlü isim plaj pozları paylaşmaya geçtiğimiz aylardan başladı.

Defne Samyeli adeta şov yaptı! Plajda bikinisiyle video çekti

Sosyal hayatının yanı sıra işiyle ilgili pozları da paylaşan Samyeli, sahne kıyafetleriyle bir süre adından söz ettirdi.

Defne Samyeli adeta şov yaptı! Plajda bikinisiyle video çekti

Defne Samyeli adeta şov yaptı! Plajda bikinisiyle video çekti

Defne Samyeli adeta şov yaptı! Plajda bikinisiyle video çekti

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bikini Defne Samyeli
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