Defne Samyeli: Aşık olabilmek; sana aşık olunmasından...

Cem Yılmaz ile olan birlikteliğini sonlandırdıktan sonra kendi kabuğuna çekilen Defne Samyeli, uzun bir aradan sonra ilk kez konuştu.

Saba Tümer’in canlı yayınına katılan Samyeli, “Aşka inancın kaldı mı?” sorusuna, “Tabii, sevilebilmek, aşık olabilmek; sana aşık olunmasından ya da sevilmekten çok daha güzel bence. Kendimi büyüyor gibi hissediyorum. Kendini bulutlar üzerinde hissettiğin duygular peşinde koştuğun, kendine çok bağlandığın bir durumsa büyük bir aşk yaşayacaksan beraberinde büyük bir nefret kaçınılmaz” yanıtını verdi.

Diğer yandan Samyeli, “Ben her bahar aşık olurum. Şu an aşık değilim ama olabilirim. Şarkı da söylenen gibi aşık değilim olabilirim, yüzde elli sevebilirim” sözleriyle dikkatleri üzerine topladı.

