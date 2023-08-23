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  4. Defne Samyeli bikinili pozlarını peş peşe paylaştı! Karın kasları dikkat çekti

Defne Samyeli bikinili pozlarını peş peşe paylaştı! Karın kasları dikkat çekti

23.08.2023 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel hayatı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Defne Samyeli son paylaşımıyla olay oldu. Turuncu bikinisiyle havuz başında pozlar veren Samyeli'nin bu pozları çok konuşuldu. Ünlü ismin karın kasları dikkatlerden kaçmadı.

Şimdilerde şarkıcılık kariyeriyle ön planda olan eski haber spikeri Defne Samyeli her paylaşımıyla olay oluyor. Samyeli son olarak havuz başında bikinisiyle poz verdi. Turuncu bikinili pozlarını peş peşe paylaşan Samyeli'nin gönderisine binlerce beğeni ve yorum geldi.

Ünlü isim Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla kendine hayran bıraktı. 51 yaşındaki Samyeli'nin bikinili pozlarına bakan bir daha baktı. Samyeli'nin karın kasları ise dikkatlerden kaçmadı.

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Defne Samyeli, 1 Temmuz 1972 yılında İstanbullu amiral bir babanın ve otelcilik eğitimi almış, Adana’nın Ramazanoğulları ailesinden gelen bir annenin kızı olarak dünyaya geldi.

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1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü oldu. 1999 yılından itibaren üç yıl Kanal D Ana Haber'de haber sunuculuğu yaptı. Kanal D Ana Haber'de farklı haber sunuş tarzıyla uluslararası iki ödüle layık görüldü.

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2002 yılında Güneş gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başladı. 2009 yılında Güneş gazetesiyle yollarını ayırdı. 2010 yılında atv'de yayımlanan Her Şey Bambaşka isimli programı sundu.

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2013 yılında Milliyet gazetesinde yeniden köşe yazarlığı yapmaya başladı. 3 Ocak 2015 yılında Milliyet gazetesiyle yollarını ayırdı.

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