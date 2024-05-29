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  4. Defne Samyeli çorap üstü body kombini dillere düştü! 'Eteğini giymeyi unutmuş'

Defne Samyeli çorap üstü body kombini dillere düştü! 'Eteğini giymeyi unutmuş'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
29.05.2024 15:34
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Yıllara meydan okuyan güzelliği ve fit hali ile sık sık gündeme gelen Defne Samyeli şimdi de kombinleri ile dikkat çekiyor. Serenay Sarıkaya'nın ardından çorap üstü body kombini ile doğum günü partisine katılan Samyeli bu hali ile dillere düştü. Ünlü ismin peş peşe paylaştığı kareler yorum yağmuruna tutuldu.

Defne Samyeli çorap üstü body kombini dillere düştü! 'Eteğini giymeyi unutmuş'

Haber sunuculuğunu bırakmasının ardından oyunculuk ve şarkıcılık yapan eski Türkiye güzeli Defne Samyeli yıllara meydan okuyan fiziği ile adından söz ettiriyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken ünlü isim bu defa çorap üstü body kombini ile dillere düştü. Daha önce Serenay Sarıkaya'nın bir marka tanıtımı için giydiği bu kombini Samyeli arkadaşının doğum günü partisinde giydi.

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Samyeli'nin sosyal medya üzerinden de peş peşe paylaştığı kareleri kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

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YORUM YAĞDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'Eteğini giymeyi unutmuş', 'Böyle de sokağa çıkılmaz ya', '6 aylık bebekler böyle giyiniyor' gibi yorumlar yapıldı.

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ARAŞTIRMALARA KONU OLMUŞTU

Yıllara meydan okuyan fit vücudu ve kusursuz cildiyle sık sık gündeme gelen Defne Samyeli'nin, Çin'in önemli üniversitelerinden birinde genetik bilimi üzerine çalışmalarını sürdüren bir grup araştırmacı tarafından incelendiği ortaya çıkmıştı.

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