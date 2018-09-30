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Defne Samyeli'den Cem Yılmaz itirafı: Hayranıydım

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.09.2018 10:29 | Son Güncelleme

Cem Yılmaz ile aşk yaşayan Defne Samyeli verdiği röportajda ilişkilerinin nasıl başladıklarını anlattı! Samyeli 'Her şey onunla güzel' diyerek aşkını bir kere daha ilan etti

Defne Samyeli'den Cem Yılmaz itirafı: Hayranıydım

Cem Yılmaz’la aşk yaşayan Defne Samyeli, Madame Figaro dergisine samimi açıklamalarda bulundu.

Röportajda Cem Yılmaz'la ilişkisinin sürpriz bir şekilde başladığının altın çizen Samyeli'nin açıklamalarından satır başları:

"– Çok uzun yıllardır yakından olmasa da tanıdığım birisi Cem. Zaten seyircisi ve hayranıydım. Nasıl olmayayım? Yıldız olursunuz olmasına… Cem gibi komedyenliği, oyunculuğu, yazarlığı, çizerliği, sinemacılığı, müzisyenliği ile elini attığı her işte farkını ortaya koyarak yeni norm belirleyen kaç kişi var ki? Kişiliğini yakından tanıdıkça beğenim katlanarak arttı. Çok sahici, çok iyi kalpli, özenli, eğlenceli, harika bir insan.

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– İlişki kararı diye bir şey yok aslında; her şey bir anda gelişti. Sanki zaten olması gereken buymuş, zaten biz berabermişiz ya da olmalıymışız gibi bir his. Her şey onunla güzel. Ortak bir dilimiz var, çok anlaşıldığımı ve karşımdakini çok anladığımı hissettim. Benim için çok değerli bir şey bu.

“MEDİTASYON YAPIYORUM”

– Son birkaç yıldır meditasyonsuz geçirdiğim bir gün bile yok. Duygu dünyamın sağlığı, benim için bedenimden, yüzümden çok daha önemli. Orada fitness yoksa diğerlerinde de olamaz çünkü. Haftada üç ya da dört kez egzersiz yaparım. Zaten genetik olarak zayıf ve çok hareketliyim. Birkaç gün tatlı ve hamuru abartırsam devamındaki birkaç gün protein ve sebze ağırlıklı besleniyorum.

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