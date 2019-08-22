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Defne Samyeli'den denizde poz

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 16:57 | Son Güncelleme

Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Defne Samyeli, paylaştığı sosyal medya fotoğrafıyla beğeni topladı.

Defne Samyeli'den denizde poz

Geçtiğimiz günlerde yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu Cem Yılmaz’dan ayrıldığı yönünde haberlerle gündeme gelen Defne Samyeli sonrasında sevgilisi Yılmaz ile birlikte çekilmiş bir videosunu hesabından paylaşmış ve bu iddiaları yalanlamıştı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaz boyunca bol bol bikinili fotoğraf paylaşan Defne Samyeli bu defa son günlerin popüler deniz oyuncaklarından seabob’a (denizaltı jet-ski) binmeden önce çekilmiş bir kareyi paylaştı.

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Defne Samyeli yüzünün tamamını kapatan bir maske ile suya girmeden önce verdiği pozda zafer işareti yaptı.

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