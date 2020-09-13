Defne Samyeli'den iddialı dekolte!

Bebek'te Boğaz keyfi yapan Defne Samyeli, yaklaşık beş saat kaldığı mekandan gece yarısı ayrıldı. Kadın arkadaşının yanaştırdığı otomobile koşar adım binerek gazetecilerden kaçmak için çaba harcayan Samyeli, derin göğüs dekolteli kıyafet tercihi ile dikkat çekti.

Mustafa Sandal'ın kaleme aldığı Beni Ağlatma adlı kitapta kendisine izinsiz yer verdiği için dava açan Samyeli, Sandal'ın, "Biz aramızda anlaşırız. Onu kırdığım için özür dilerim" açıklamasını duymadığını söyledi.

Mustafa Sandal hayatını anlattığı “Beni Ağlatma” adlı kitabında Tuba Ünsal’la aşkının yanı sıra Defne Samyeli’yle gözlerden uzak yaşadığı ilişkiyi de anlattı.



Samyeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mustafa Sandal'ın kitabında 25 yıl önce ilişki yaşadığımıza, benim bir de 'ilişkiyi gizli yaşamak istediğim için' onu terk ettiğime dair tamamen gerçek dışı bir iddiaya uyandım. Sandal'ın hayatının dikkat çekmesi için adıma gerek var mıydı, bilemedim. Dilerim Mustafa Sandal bu duruma bir netlik kazandırır da 25 senede topu topu 4 kez gördüğüm bir sanatçı arkadaşıma dava açmak durumunda kalmam" demişti.



