Defne Samyeli'den kızları Deren ve Derin’e kalpli mesaj

Şimdilerde kariyerini müzik üzerine devam ettiren Defne Samyeli, uzatmalı sevgilisi Cem Yılmaz’dan ayrıldığı yönünde haberlerle gündeme gelmeye devam ederken, kızları Deren ve Derin’in paylaşımlarını da yorumsuz bırakmadı.

Birbirlerinin fotoğlarını çekerek instagram hesaplarından paylaşan kızkardeşlerin sayfalarına bolca kalp emojisi bırakarak sevgisini gösteren Defne Samyeli böylelikle kafasını meşgul eden sorunlardan da bir anlığına uzaklaşmış oldu. Her iki kızkardeş de yaptıkları bu paylaşım üzerinden ayrı ayrı 20 bine yakın beğeni aldı.





