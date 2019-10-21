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Defne Samyeli'den kızları Deren ve Derin’e kalpli mesaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 10:03 | Son Güncelleme

Kızkardeşler birbirinin fotoğrafını çekerek instagram hesaplarından paylaştı. Anneleri Defne Samyeli, Deren ve Derin'in bu karelerini yorumsuz bırakmadı.

Defne Samyeli'den kızları Deren ve Derin’e kalpli mesaj

Şimdilerde kariyerini müzik üzerine devam ettiren Defne Samyeli, uzatmalı sevgilisi Cem Yılmaz’dan ayrıldığı yönünde haberlerle gündeme gelmeye devam ederken, kızları Deren ve Derin’in paylaşımlarını da yorumsuz bırakmadı.

Birbirlerinin fotoğlarını çekerek instagram hesaplarından paylaşan kızkardeşlerin sayfalarına bolca kalp emojisi bırakarak sevgisini gösteren Defne Samyeli böylelikle kafasını meşgul eden sorunlardan da bir anlığına uzaklaşmış oldu. Her iki kızkardeş de yaptıkları bu paylaşım üzerinden ayrı ayrı 20 bine yakın beğeni aldı.

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