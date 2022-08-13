Defne Samyeli güzelliğiyle büyüledi! Pozlarına yorum yağdı...

Her paylaşımıyla beğeni yağmuruna tutulan güzel oyuncu, sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, Instagram pozlarıyla ortalığı adeta yıktı. Son olarak mini şortlu pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan güzel isme beğeni ve yorum yağdı.

MİNİ ŞORTLU POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

50 yaşında olmasına rağmen muhteşem fiziği ve güzelliğiyle takipçilerini büyülemeye devam eden Defne Samyeli, pozlarıyla dikkat çeken ünlü isimler arasında yer alıyor.

Son olarak mini şortlu pozlarıyla fiziğini sergileyen ünlü isim, fit vücuduyla dikkat çekti.

Defne Samyeli'nin pozlarına takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı.

Paylaşımlara kayıtsız kalamayan güzel ismin takipçileri pozlarına kalp emojileriyle yorumlarda bulundu.





