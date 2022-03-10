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Defne Samyeli kalça dekoltesiyle şov yaptı! "Gittikçe açılıyorlar"

10.03.2022 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk hayatı ve sahne tarzıyla gündeme gelen Defne Samyeli yine çok iddialıydı. Gülşen'in izinde olan Defne Samyeli kalça dekoltesiyle şov yaptı. Samyeli kendisine gelebilecek yorumların önünü kesmek için ise fotoğrafı yorumlara sınırlandırdı.

Defne Samyeli kalça dekoltesiyle şov yaptı! "Gittikçe açılıyorlar"

Kendisinden dokuz yaş küçük iş insanı Onur Arıkan ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündemde olan Defne Samyeli sahne tarzıyla da dikkat çekiyor. En az Gülşen kadar iddialı olan ve şahane fiziğini sergilemekten çekinmeyen Defne Samyeli yine şov yaptı.

Defne Samyeli siyah transparan detayları olan, dantelle elbisesiyle hayranlarını mest etti. Kalçasına kadar dekolte giyen Samyeli yorumları ise sınırlandırdı.

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Derin ve Deren Talu annelerinin paylaşımına emojili destek verdi.

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Bazı takipçiler ise bu elbiseyi fazla iddialı bularak "Gittikçe açılıyorlar" yorumlarında bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli
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