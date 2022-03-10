Defne Samyeli kalça dekoltesiyle şov yaptı! "Gittikçe açılıyorlar"

Kendisinden dokuz yaş küçük iş insanı Onur Arıkan ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündemde olan Defne Samyeli sahne tarzıyla da dikkat çekiyor. En az Gülşen kadar iddialı olan ve şahane fiziğini sergilemekten çekinmeyen Defne Samyeli yine şov yaptı.

Defne Samyeli siyah transparan detayları olan, dantelle elbisesiyle hayranlarını mest etti. Kalçasına kadar dekolte giyen Samyeli yorumları ise sınırlandırdı.

Derin ve Deren Talu annelerinin paylaşımına emojili destek verdi.



Bazı takipçiler ise bu elbiseyi fazla iddialı bularak "Gittikçe açılıyorlar" yorumlarında bulundu.



