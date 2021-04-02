Defne Samyeli kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Hayat hikâyesi nedir?

Daha sonra üniversiteyi bitiren Defne Samyeli, katıldığı güzellik yarışmalarında önemli dereceler elde etti. Sunuculuk yapmaya gençlik programlarıyla başlayan Defne Samyeli, İyi Günler Türkiye programıyla geniş kitlelerce tanındı. Daha sonra ana haber bültenlerinde yer alan Defne Samyeli, iki kez dünyanın en iyi Ancor’ı seçildi DEFNE SAMYELİ KİMDİR?



Sunucu, spiker, köşe yazarı ve oyuncu Defne Samyeli, 17 Mart 1972’de İstanbul’da Kasımpaşa Deniz Hastanesi’nde doğdu. Aslen Malatyalı olan Defne Samyeli’nin annesi Sendegül Samyeli, babası Haluk Samyeli’dir. Defne Samyeli’nin amiral olan babası Haluk Samyeli, Defne Samyeli 13 yaşındayken hayatını kaybetti. Henüz çocukken TRT İstanbul Radyosu’nun çocuk kadrosuna giren Defne Samyeli, Nişantaşı Anadolu Lisesi’ni 3. tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü’ne giren Defne Samyeli, iş hayatının yoğunluğundan dolayı okulu bırakmak durumunda kaldı. Seneler sonra yatay geçiş yaptığı İş İdaresi Bölümü’nden mezun olan Defne Samyeli, 24 Nisan 1991’de katıldığı Magic Box’ın veya sonraki ismiyle İnter Star’ın güzellik yarışmasında “Türkiye üçüncü güzeli” oldu. Arkasından Senegal’deki Avrupa Güzellik Yarışması’nda dördüncü olan Defne Samyeli, yarışmanın birincisinin elenmesinin ardından üçüncülük tacını giydi.

İnter Star ekranlarında “Youngstar Galaxy” adlı bir gençlik programı, arkasından “Salı Pazarı” isimli program ile sunuculuk yapmaya başlayan Defne Samyeli, 1991’de Magic Box kanalında Ümit Aktan’la beraber, “İyi Günler Türkiye” programını sundu. Tuncay Özkan yönetimindeki Kanal D Ana Haber bülteninde haber sunuculuğu yapan Defne Samyeli, Milliyet Gazetesi’nde köşe yazarlığı, arkasından Show TV Ana Haber editörlüğü, sunuculuğu ve Güneş Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. 4 Temmuz 1994’te Melih Kibar şarkılarından oluşan "Tek Başına" adında bir albüm de çıkaran Defne Samyeli, müzikal tiyatro alanında önemli isimlerden ders almaya başladı. Türkiye’de ünlü operacılar Gül Sabar, Belkıs Aran ve Tülay Uyar 15 senelik şan eğitiminin mentor’ları oldu. New York’ta Broadway yıldızlarını çalıştıran bir müzisyen ve oyuncu koçu Bruce Kolb’tan senelerce şan dersi alan Defne Samyeli, küçüklüğünden bu yana kendini Broadway’de hayal etti ve bulduğu her fırsatta yurtdışında müzikal şov izledi. Defne Samyeli, Evita ve Aida gibi bazı şovların şarkı ve librettolarını ezbere biliyor.

1994’te Show Tv’de “Show’da Show” adında bir eğlence programı yapan Defne Samyeli, 1997’de Show TV’fen Kanal D’ye transfer oldu. Bir süre “Şakalamaca” adındaki programı sunan Defne Samyeli, “Gecenin İçinden” adlı haber programının sunuculuğunu üstlendi. Editörlük de yapan Defne Samyeli, 1999’da Kanal D’nin “anchorwoman”ı olarak ekran karşısına çıktı. Yayın hayatı boyunca birçok ödülün sahibi olan Defne Samyeli, uluslararası New York TV Festivals’da peş peşe 2 sene Dünyanın En İyi İkinci Anchor’ı seçildi. 2000’de rahim kanserine yakalanan Defne Samyeli, gördüğü tedavinin ardından iyileşti. 2000’de ABD’ye giderek New york’da ameliyat olan Defne Samyeli, Amerika dönüşü 11 Eylül 2000’de Kanal D ekranında görevinin başına döndü. 2002’de de Show TV’ye transfer olan Defne Samyeli, 2008’de Ali Kırca ekibiyle birlikte Show TV ile anlaşınca işinden oldu. 2010’da bir süre ATV’de yayınlanan “Defne Her şey Bambaşka" adındaki programın sunuculuğunu üstlenen Defne Samyeli, A Haber'de A3 haber kuşağını sundu.