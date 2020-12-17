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Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu pozlarıyla gündem oldu

17.12.2020 16:56 | Son Güncelleme:
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Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu pozlarıyla gündem oldu

Defne Samyeli ile Eren Talu’nun 17 yaşındaki kızı Derin Talu sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu. Derin Talu’nun sosyal medyadan paylaştığı son fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Geçtiğimiz aylarda 17 yaşına giren Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Güzelliği ile genç kızlara taş çıkartan 48 yaşındaki Defne Samyeli'nin Mimar Eren Talu ile evliliğinden olan kızları magazin basınında sıkça yer almaya devam ediyor.

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Pozlarıyla adından söz ettiren Talu'nun son fotoğrafına da binlerce beğeni ve yorum yağdı.

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Derin Talu'ya takipçileri Instagram üzerinden, ''Nasıl 17 yaşında bu kız?'' gibi sorular sordu.

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