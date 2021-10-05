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Defne Samyeli’nin transparan sahne kıyafeti olay oldu

05.10.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkaran Defne Samyeli, transparan sahne kıyafeti ile cesaretini konuşturdu. Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan ünlü isim sağlığına kavuşur kavuşmaz soluğu sahnelerde aldı.

Defne Samyeli’nin transparan sahne kıyafeti olay oldu

Eski spiker şimdilerde ise oyuncu ve şarkıcı kimliğiyle ön plana çıkan Defne Samyeli, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandı. Hastalığı atlatır atlatmaz soluğu sahnelerde alan Defne Samyeli, cesur tercihiyle gündem oldu.

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Sahne için mini siyah transparan bir elbise tercih eden Defne Samyeli, sosyal medya hesabından da paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Raşit Bağzıbağlı imzalı elbisesiyle poz veren Defne Samyeli, fotoğrafını Instagram hesabından “Ayna, ayna” notuyla paylaştı. 49 yaşındaki Defne Samyeli’nin paylaşımı, takipçilerinden tam not aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli Instagram
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