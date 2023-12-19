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Defne Samyeli ve kızları Derin ile Deren'den transparan şıklığı! Ödül törenine damga vurdular

19.12.2023 19:07 | Son Güncelleme:
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Eski manken ve sunucu Defne Samyeli, kızları Derin ve Deren ile GQ Dergisi'nin ödül törenine katıldı. Geceye şıklığı ile damga vuran anne ve kızları siyah transparan elbise tercih etti. Samyeli ve kızlarının ödül töreni pozu sosyal medyada gündem oldu.

Defne Samyeli ve kızları Derin ile Deren'den transparan şıklığı! Ödül törenine damga vurdular

Son olarak Aldatmak dizisinde canlandırdığı Elmas rolüyle ekranlarda yer alan Defne Samyeli, hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen isimlerin başında geliyor. Samyeli kızlarıyla birlikte GQ Dergisi'nin ödül törenine katıldı. Ünlü manken ve kızları Derin ile Deren gecenin en çok konuşulan isimlerinden oldu.

GECEYE DAMGA VURDULAR

Ünlü manken, sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli ve kızları Derin Talu ile Deren Talu GQ Dergisi'nin ödül töreninde dikkatleri üzerine çekti.

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Defne Samyeli ve kızları ödül töreni gecesinde siyah transparan elbise tercih etti.

defne samyeli ödül töreni

Ödül törenine damga vuran anne ve kızları şıklarıyla gündem oldu.

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