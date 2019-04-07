Defne Yaprağını Yakıp 10 Dakika Bekledikten Sonra Bakın Neler Oluyor

Bazı evlerde sıradışı türden bir koku duyarsınız. Duyduğunuz bu koku size rahatlık ve huzur verir. Oraya her gittiğinizde iyi hissedersiniz. Peki bu kokunun ne olduğunu merak ettiniz mi? Meğerse o koku defne yaprağından geliyormuş. Defne yapraklarının insanların ruh halini iyi yönde değiştirdiği biliniyor. Genelde yemek yapılırken çeşitli yöntemlerle kullanılan defne yaprakları ayrıca çorbalara tat da veriyor.
Antik Roma ve Yunanistan’da da defne yaprağı tıbbi amaçlarla kullanılıyordu.
Defne yaprakları sadece yemeklerle tat vermiyor aynı zamanda insanları iyileştiriyordu. Kurumaya bırakılan defne yaprakları daha sonra parçalanarak su ile karıştırılıp içilerek çeşitli hastalıklara derman oluyordu.
Defne yaprakları defne ağaçlarından toplanır. Defne ağacı ise günümüzde umut, başarı ve kahramanlığın simgesi haline gelmiştir.
Defne yaprakları sakinleştirici etkilerinin yanında ağrı kesici, iltihap sökücü ve böbrek taşlarını önleyici olarak da kullanılıyor.
Antibakteriyel özelliği olan defne yaprağı içerdiği ökaliptol maddesi ile nezle ve gribin belirtilerini azaltıyor.
Defne yaprakları ile evinizde de mucizeler yaratmak mümkün.
Tek ihtiyacınız olan şey çakmak, kurutulmuş defne yaprağı ve çelik bir kap. Defne yapraklarının çabuk yandığını göz önünde bulundurmanız gerekiyor.
Defne yaprağını tutuşturduktan hemen sonra odanın içine sinen rahatlatıcı bir koku hissedeceksiniz.
10 dakikanın ardından tamamen gevşediğinizi hissedeceksiniz.
Defne yapraklarının verdiği gevşeme ve huzurun metil öjenol ile alakalı olduğunu tahmin ediliyor.
Sağlığınızda gözle görülebilecek faydalar görmeseniz de evinizin harika koktuğunu hissedeceksiniz.
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