Değeri 300 milyon euro! Kralın torunları o mücevher için mahkemelik oldu...

İtalya’da bir mahkeme, ülkenin son kralı II. Umberto’nun torunlarının açtığı kraliyet mücevherleri davasında kararını verdi. Torunlar, yaklaşık 78 yıldır İtalya Merkez Bankası’nda saklanan ve değeri 300 milyon euroyu bulan mücevherleri geri almak istiyordu. Ancak mahkeme, bu isteği “açıkça asılsız” bularak reddetti.

6 BİN ELMAS, 2 BİN İNCİ

Dava konusu olan mücevherler arasında, eski İtalyan kraliçelerinin ve prenseslerinin taktığı taçlar, kolyeler, broşlar ve bilezikler bulunuyor. Bu değerli parçaların içinde 6 binden fazla elmas ve 2 bin inci yer alıyor. Mücevherler, 5 Haziran 1946’da yani İtalyan halkının monarşiyi kaldırmasından üç gün önce Merkez Bankası'na teslim edilmişti.

DEVLETİN MALI SAYILDI

Roma Hukuk Mahkemesi, mücevherlerin İtalya Devleti’ne ait olduğunu belirtti. Mahkeme, II. Umberto’nun torunlarının mülkiyet hakkı iddiasını reddetti. Ailenin avukatları, mücevherlerle birlikte banka kasasında “sahipleri adına güvende tutulacaktır” yazılı şifreli bir not olduğunu ve bu notun mülkiyet hakkını kanıtladığını iddia etmişti. Ancak mahkeme bu savı kabul etmedi.

MÜCEVHERLER SERGİLENEBİLİR

İtalya Merkez Bankası’nın avukatı Olina Capolino, karardan memnun olduklarını söyledi ve bu mücevherlerin yakında bir müzede sergilenmesini umduklarını ifade etti.