Değeri sonradan anlaşılıyor: Kışın leziz kapuska tarifi! Kapuska nasıl yapılır?

Lahana kullanılarak yapılan kapuska yemeği birçok kişinin favori yemeklerinden. Hem ekonomik hem de oldukça pratik bir şekilde yapılan bu yemek kokusuna rağmen nefis tadıyla gönüllere taht kuruyor.

MALZEMELER 1/4 adet orta boy lahana

300 gram kıyma

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

TARİF Lahanayı yıkayın ve yemeklik olarak doğrayın.

Soğanı ince ince, küp küp doğrayın ve bir kenara alın.

Tencereye zeytinyağını ve tereyağını alın, tereyağı erir erimez içerisine doğradığınız soğanı atın ve pembeleşene dek kavurun.

Kıymayı ekleyin ve kıyma suyunu salıp tekrar çekene dek kavurun.

Ardından salçayı ekleyin ve yaklaşık 2 dakika daha kavurmaya devam edin.

Lahanaları ve 1 su bardağı kaynar suyu tencereye ilave edip, kapağını kapatın.

Lahanalar yumuşamaya başlayınca, içerisine baharatlarını ve kalan bir bardak daha suyu ekleyin.

Tencereyi orta ateşe alın ve lahanalar iyice yumuşayıp, sularını çekene kadar pişirin.

Piştikten sonra servis tabağına alın, üstünü yoğurt ve toz kırmızı biberle süsleyip, sıcak olarak servis edin.

AFİYET OLSUN!

