Değeri sonradan anlaşılıyor: Kışın leziz kapuska tarifi! Kapuska nasıl yapılır?

Çocukluğumuzda sevmediğimiz birçok yiyeceği zaman geçtikçe sevmeye başlayabiliyoruz. Hatta bu yiyecekler en sevdiğimiz yemek haline gelebiliyor. Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti kapuska yemeği de bu yemekler arasında bulunuyor. Nefis kapuska nasıl yapılır? Merak ediyorsanız bu tarifi kesinlikle denemelisiniz.
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