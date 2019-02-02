Dehşet karavanı! 23 çocuğa, 10 yıl boyunca tecavüz ettiler

Almanya'da gözaltına alınan üç erkeğin 23 çocuğa tecavüz ettikleri ortaya çıktı. 56 yaşındaki baş şüphelinin adı Andreas V. olarak açıklandı. 10 yıllık korkunç tecavüz olayının 2008'de başladığı belirlendi. Bölgede yaşayanlar, kurbanlara yıllarca tecavüz eden şahısların çocuklara davranışlarının dikkat çektiğini dile getiriyorlar.

Polisin yaptığı aramada, Andreas V.'nin karavanında 13 bin video kaydı da bulundu. İki erkeğin tecavüzleri videoya kaydettiği, 46 yaşındaki diğer erkeğin ise iğrenç görüntüleri internet üzerinden sattığı tespit edildi.

