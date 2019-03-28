Dehşet saçan kamyon yolculuğu

Afrika'da bir ülkede çekildiği belirtilen video şaşkına çevirdi. Görüntülerde bir kamyonun her tarafına binmiş olan çok sayıda kişi, tehlikeli yolculuğun farkında olmadan eğleniyor. Kamyon şoförünün ise kamyonu bir sağa bir sola savurduğu görülüyor. Sosyal medyada yayılan bu ilginç görüntü dehşete düşürdü.
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