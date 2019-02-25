Dehşete düşüren kaza kamerada! Alev topuna döndü

Brezilya’da kavşakta meydana gelen bir trafik kazasında motosiklet ve sürücüsü çarpışmanın etkisiyle alev alınca ortaya bu görüntüler çıktı.

Oldukça hızlı seyreden bir motosiklet, dönüş yapmak isteyen otomobile önden çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet bir anda alev topuna dönerken, sürücü de alevler içinde kaldı. Kendi çabalarıyla alevleri söndürmeyi başaran motosiklet sürücüsü olay yerine çağırılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

