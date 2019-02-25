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Dehşete düşüren kaza kamerada! Alev topuna döndü

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İLGİNÇ HABERLER  | 25.02.2019 14:03 | Son Güncelleme

Brezilya'da yaşanan kazada, hızla seyreden motosiklet sürücüsü, dönüş yapmak isteyen otomobile çarpınca bir anda alevler içerisinde kaldı. Dehşete düşüren kaza güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Brezilya’da kavşakta meydana gelen bir trafik kazasında motosiklet ve sürücüsü çarpışmanın etkisiyle alev alınca ortaya bu görüntüler çıktı.

Oldukça hızlı seyreden bir motosiklet, dönüş yapmak isteyen otomobile önden çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet bir anda alev topuna dönerken, sürücü de alevler içinde kaldı. Kendi çabalarıyla alevleri söndürmeyi başaran motosiklet sürücüsü olay yerine çağırılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
brezilya kaza

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