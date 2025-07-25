Dehşete düşüren olay! Bir yaşındaki yeğenini şut sistemiyle öldürüyordu! Bakın nereye atmış...

ABD'de 39 yaşındaki Aaron Henderson, bir yaşındaki yeğenini binanın şut sisteminden aşağı fırlattı. Olay, babasının evin içindeki kızını uzun süre bulamaması sonucu ortaya çıktı. Henderson, bebeği çöplerle birlikte attığını itiraf etti.
Binanın bodrumuna koşan baba bebeği ağlarken buldu. Yaralı bebeği babası hemen hastaneye götürdü. 39 yaşındaki amcanın otizmli olduğu ortaya çıktı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Şut sistemi, bina içerisindeki katlarda bulunan kapaklardan atılan çöplerin, bodrum katta yer alan toplama noktasına ulaştırılmasını sağlıyor.
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