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Dehşete düşüren olay! Bir yaşındaki yeğenini şut sistemiyle öldürüyordu! Bakın nereye atmış...

ABD'de yaşanan olay duyanları hayrete düşürdü. 39 yaşındaki Aaron Henderson bir yaşındaki yeğenini az daha öldürüyordu. Henderson, bebeği şut sistemine attı. Baba ise bebeği bulamayınca amca itiraf etti.

Dehşete düşüren olay! Bir yaşındaki yeğenini şut sistemiyle öldürüyordu! Bakın nereye atmış...

ABD'de 39 yaşındaki Aaron Henderson, bir yaşındaki yeğenini binanın şut sisteminden aşağı fırlattı. Olay, babasının evin içindeki kızını uzun süre bulamaması sonucu ortaya çıktı. Henderson, bebeği çöplerle birlikte attığını itiraf etti.

Dehşete düşüren olay! Bir yaşındaki yeğenini şut sistemiyle öldürüyordu! Bakın nereye atmış... 1

Binanın bodrumuna koşan baba bebeği ağlarken buldu. Yaralı bebeği babası hemen hastaneye götürdü. 39 yaşındaki amcanın otizmli olduğu ortaya çıktı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Dehşete düşüren olay! Bir yaşındaki yeğenini şut sistemiyle öldürüyordu! Bakın nereye atmış... 2

ŞUT SİSTEMİ NEDİR?

Şut sistemi, bina içerisindeki katlarda bulunan kapaklardan atılan çöplerin, bodrum katta yer alan toplama noktasına ulaştırılmasını sağlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
bebek abd
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