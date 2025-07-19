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Dehşete düşüren olay! Taksici uyuşturucu kullanıp kendinden geçti! Görüntüler gündem olunca yakalandı

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Jale Uslu

İstanbul'da yol kenarına park edilmiş bir takside şoförün uyuşturucu madde etkisinde olduğu görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Müşterilerin canını tehlikeye atan taksici kısa sürede yakalandı. Kullanıcılar ehliyetine ömür boyu el konulmasını istedi.

Sosyal medyada geçtiğimiz gün yayınlanan bir video gündem oldu. İstanbul’da kimyasal madde içtiği düşünülen bir taksici yol ortasında bayılarak kendinden geçti.

Dehşete düşüren olay! Taksici uyuşturucu kullanıp kendinden geçti! Görüntüler gündem olunca yakalandı 1

Garip hareketler yapan takcisi bir süre sonra gözünü açtı. Konuşamayan adam daha sonra gaza basarak gitti.

GÖZALTINA ALINDI

Korkunç görüntülerin yayılmasının ardından ise emniyet güçleri taksiciyi yakaladı. Taksi şoförüne uyuşturucu kullanmaktan dolayı adli işlem başlatıldı.

Dehşete düşüren olay! Taksici uyuşturucu kullanıp kendinden geçti! Görüntüler gündem olunca yakalandı 2

Müşterilerin canını tehlikeye atan taksiciyle ilgili de yorum yağdı. Birçok kullanıcı bir daha taksicilik yapmaması gerektiğini savundu.

Dehşete düşüren olay! Taksici uyuşturucu kullanıp kendinden geçti! Görüntüler gündem olunca yakalandı 3

Dehşete düşüren olay! Taksici uyuşturucu kullanıp kendinden geçti! Görüntüler gündem olunca yakalandı 4

Dehşete düşüren olay! Taksici uyuşturucu kullanıp kendinden geçti! Görüntüler gündem olunca yakalandı 5

Dehşete düşüren olay! Taksici uyuşturucu kullanıp kendinden geçti! Görüntüler gündem olunca yakalandı 6

Dehşete düşüren olay! Taksici uyuşturucu kullanıp kendinden geçti! Görüntüler gündem olunca yakalandı 7

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Anahtar Kelimeler:
Taksici
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