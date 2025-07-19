Dehşete düşüren olay! Taksici uyuşturucu kullanıp kendinden geçti! Görüntüler gündem olunca yakalandı

Sosyal medyada geçtiğimiz gün yayınlanan bir video gündem oldu. İstanbul’da kimyasal madde içtiği düşünülen bir taksici yol ortasında bayılarak kendinden geçti.

Garip hareketler yapan takcisi bir süre sonra gözünü açtı. Konuşamayan adam daha sonra gaza basarak gitti.

GÖZALTINA ALINDI

Korkunç görüntülerin yayılmasının ardından ise emniyet güçleri taksiciyi yakaladı. Taksi şoförüne uyuşturucu kullanmaktan dolayı adli işlem başlatıldı.

Müşterilerin canını tehlikeye atan taksiciyle ilgili de yorum yağdı. Birçok kullanıcı bir daha taksicilik yapmaması gerektiğini savundu.