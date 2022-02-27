Dekoltede sınırı aşmıştı! Büyük beden fenomen Demi Rose imaj değiştirdi!

Kum saati vücuduyla dikkat çeken Instagram'ın en çok takip edilen kadınlarından biri olan Demi Rose imaj değiştirdi. İşte Rose'un yeni imajı...

DEMİ ROSE İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Instagram fenomenlerinden biri olan ünlü model Demi Rose, her paylaşımıyla binlerce beğeni ve iltifat alıyor.

Pozlarıyla dünya çapında üne kavuşan Demi Rose cesur pozlarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

En son siyah dantelli bralet ve vücudunu saran kadife pantolonla paylaşım yapan Demi Rose'un fotoğrafı beğeni yağmuruna tutulurken takipçileri, "Her zaman muhteşem", "Ne tatlı bir çift" tarzında yorumlar yaptı.

İngiliz model Demi Rose bu kez imaj değişimiyle anıldı. Kum saati vücudu ve turuncu saçlarıyla beğenileri toplayan Rose saçlarını sarıya boyattı.

Öta yandan Demi Rose'un ameliyatla kum saati vucüda sahip olduğu söyleniyor.

Arama motorunda, bu söylentileri doğrulayacak fotoğraflar mevcut.

DEMİ ROSE HAKKINDA

27 Mart 1995'te İngiltere'de dünyaya gelen Demi Rose 27 yaşındadır. Annesinin adı Christine Mawby, babasının adı ise Barrie Mawby’dir. Etnik olarak İngiltere ve Kolombiya’ya kökenlerine sahiptir. Amerikan kökenli bir modellik grubu olan Taz’s Angels’ın kendisi ile sözleşme yapması ile gündeme gelmeye başladı.

Rose, DJ Khaled ve Chris Brown'ın müzik videolarında yer aldı. Demi Rose 1.57 boyundadır.



