MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dekoltede sınırı aşmıştı! Büyük beden fenomen Demi Rose imaj değiştirdi!

Dekoltede sınırı aşmıştı! Büyük beden fenomen Demi Rose imaj değiştirdi!

27.02.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram'ı aktif olarak kullanan fenomen Demi Rose, yaptığı cesur paylaşımlarla adından sık sık söz ettiriyor. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kırmızı iç çamaşırıyla poz veren Demi Rose, "Sevgilim olur musun?" diye yazmış ve takipçileri tarafından hem yorum hem beğeni yağmuruna tutulmuştu. Fiziğiyle öne çıkan isimlerden biri olan Rose, imaj değiştirdi.

Dekoltede sınırı aşmıştı! Büyük beden fenomen Demi Rose imaj değiştirdi!

Kum saati vücuduyla dikkat çeken Instagram'ın en çok takip edilen kadınlarından biri olan Demi Rose imaj değiştirdi. İşte Rose'un yeni imajı...

274025106_344283047588549_5883219243914626371_n

DEMİ ROSE İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Instagram fenomenlerinden biri olan ünlü model Demi Rose, her paylaşımıyla binlerce beğeni ve iltifat alıyor.

258763063_665961364440803_5637274199427710031_n

Pozlarıyla dünya çapında üne kavuşan Demi Rose cesur pozlarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

Dekoltede sınırı aşmıştı! Büyük beden fenomen Demi Rose imaj değiştirdi!

En son siyah dantelli bralet ve vücudunu saran kadife pantolonla paylaşım yapan Demi Rose'un fotoğrafı beğeni yağmuruna tutulurken takipçileri, "Her zaman muhteşem", "Ne tatlı bir çift" tarzında yorumlar yaptı.

Dekoltede sınırı aşmıştı! Büyük beden fenomen Demi Rose imaj değiştirdi!

İngiliz model Demi Rose bu kez imaj değişimiyle anıldı. Kum saati vücudu ve turuncu saçlarıyla beğenileri toplayan Rose saçlarını sarıya boyattı.

Dekoltede sınırı aşmıştı! Büyük beden fenomen Demi Rose imaj değiştirdi!

Öta yandan Demi Rose'un ameliyatla kum saati vucüda sahip olduğu söyleniyor.

Dekoltede sınırı aşmıştı! Büyük beden fenomen Demi Rose imaj değiştirdi!

Arama motorunda, bu söylentileri doğrulayacak fotoğraflar mevcut.

Dekoltede sınırı aşmıştı! Büyük beden fenomen Demi Rose imaj değiştirdi!

DEMİ ROSE HAKKINDA

27 Mart 1995'te İngiltere'de dünyaya gelen Demi Rose 27 yaşındadır. Annesinin adı Christine Mawby, babasının adı ise Barrie Mawby’dir. Etnik olarak İngiltere ve Kolombiya’ya kökenlerine sahiptir. Amerikan kökenli bir modellik grubu olan Taz’s Angels’ın kendisi ile sözleşme yapması ile gündeme gelmeye başladı.

Rose, DJ Khaled ve Chris Brown'ın müzik videolarında yer aldı. Demi Rose 1.57 boyundadır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılmaz Özdil'e olay sözler! "Sığ ve dar..."Yılmaz Özdil'e olay sözler! "Sığ ve dar..."
Survivor Atakan ne ceza aldı?Survivor Atakan ne ceza aldı?
Iraklı iş insanıyla anılıyordu! Ünlü fenomenle fotoğrafı sızdıIraklı iş insanıyla anılıyordu! Ünlü fenomenle fotoğrafı sızdı
Anahtar Kelimeler:
Demi Rose Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rus devlet televizyonunu hackledi, görüntüleri yayınladı

Rus devlet televizyonunu hackledi, görüntüleri yayınladı

Çeçen milislerin Ukrayna'da konuşlandırıldığını söyledi! Kadirov'dan dikkat çeken açıklama: Şoke olduk

Çeçen milislerin Ukrayna'da konuşlandırıldığını söyledi! Kadirov'dan dikkat çeken açıklama: Şoke olduk

Kuzey Kore tanımlanamayan bir füze denemesi yaptı

Kuzey Kore tanımlanamayan bir füze denemesi yaptı

Putin, Biden ile davul çalar gibi oynuyor

Putin, Biden ile davul çalar gibi oynuyor

Rusya'ya yeni yaptırım kararı! SWIFT sisteminden çıkarılıyor

Rusya'ya yeni yaptırım kararı! SWIFT sisteminden çıkarılıyor

"Elimizde 2 seçenek var" diyerek duyurdu: 3. Dünya Savaşı'nı...

"Elimizde 2 seçenek var" diyerek duyurdu: 3. Dünya Savaşı'nı...

İlginizi Çekebilir

Çok konuşulan kare! Bavulunun içindekileri sayıp...

Çok konuşulan kare! Bavulunun içindekileri sayıp...

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Hayatının en büyük hatası! "O gece son oldu"

Hayatının en büyük hatası! "O gece son oldu"

Eş değiştirme oyunu vahşetle bitti! Diri diri toprağa gömdüler

Eş değiştirme oyunu vahşetle bitti! Diri diri toprağa gömdüler

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.