Dekoltesi çok konuşulmuştu! Melis Sezen'den yatak pozları

Eski MHP Milletvekili Ahmet Çakar, katıldığı bir programda Melis Sezen'in Altın Kelebek Ödülleri'nde giydiği elbisenin dekoltesini ve sütyensiz oluşunu eleştirmiş ve tepki çekmişti. Melis Sezen ise özgür olduğunu ve hiçbir zaman geri adım atmayacağını ifade eden bir paylaşım yaparak destek almıştı. Sadakatsiz'in güzel oyuncusu yeni pozlarıyla dikkat çekti.

Sadakatsiz dizisindeki Derin rolüyle ünlenen Melis Sezen beyaz kısa şortuyla yatağın içinde eğlendiği halleri paylaştı.

Güzelliği ve doğal haliyle beğeni alan Sezen'e "Beyazlar içinde bir güzellik" yorumları yağdı.

Makyajsız haliyle de dikkat çeken güzel oyuncu övgüleri topladı.



