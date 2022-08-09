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Dekoltesi çok konuşulmuştu! Melis Sezen'den yatak pozları

09.08.2022 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Sadakatsiz'de canlandırdığı 'Derin' karakteriyle ünlenen Melis Sezen yatak pozlarıyla sosyal medyada dikkat çekti. Daha önce sütyensiz elbisesi sebebiyle hedef olan Melis Sezen güzelliğiyle övgü topladı. İşte Melis Sezen'in yatak tarzı...

Dekoltesi çok konuşulmuştu! Melis Sezen'den yatak pozları

Eski MHP Milletvekili Ahmet Çakar, katıldığı bir programda Melis Sezen'in Altın Kelebek Ödülleri'nde giydiği elbisenin dekoltesini ve sütyensiz oluşunu eleştirmiş ve tepki çekmişti. Melis Sezen ise özgür olduğunu ve hiçbir zaman geri adım atmayacağını ifade eden bir paylaşım yaparak destek almıştı. Sadakatsiz'in güzel oyuncusu yeni pozlarıyla dikkat çekti.

Sadakatsiz dizisindeki Derin rolüyle ünlenen Melis Sezen beyaz kısa şortuyla yatağın içinde eğlendiği halleri paylaştı.

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Güzelliği ve doğal haliyle beğeni alan Sezen'e "Beyazlar içinde bir güzellik" yorumları yağdı.

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Makyajsız haliyle de dikkat çeken güzel oyuncu övgüleri topladı.

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Melis Sezen
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