Dekoltesi yüzünden 5 yıl hapsi isteniyordu! Yeni gelişme

Rania Yusuf'a Uluslararası Kahire Film Festivali'nin kapanış programına vücut hatlarını ve bacaklarının bütününü gösteren transparan kıyafetlerle katılığı iddiasıyla dava açılmış ve oyuncunun 5 yıla kadar hapsi istenmişti. Yusuf'a dava açan 3 avukat tarafından açıklamada, şikayetlerinin geri çekildiği bildirildi.

Kamuya açık alan müstehcenlik suçlamasıyla gelecek ay yargılanması beklenen Rania Yusuf, sosyal medya hesaplarından bir mesaj yayınlamış ve, "Üzdüğüm, rahatsız ettiğim ailelerden özür dilerim. Bu elbisenin bu kadar öfke yaratacağını düşünmemiştim ve bunu giyerken iyi niyetliydim." diyerek özür dilemişti.

Bu özür mesajlarının ardından davalarından vazgeçtiğini belirten 3 avukat ise, "Sanatçı Yusuf, bizden ve Mısır halkından özür diledi. Bu yüzden vazgeçtik. Diğer sanatçıları da rol model olduklarını hatırlamaya ve topluma kötü örnek olacak davranışlardan uzak durmaya çağırıyoruz" şeklinde bir açıklama yaptı.

Giydiği kıyafet nedeniyle 5 yıla kadar hapisle karşı karşıya kalan ünlü oyuncuya sosyal medyadan destek mesajları yağmıştı.