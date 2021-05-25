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Dekoratif yastık yapımı ile evinizi renklendirin

Betül Songur Betül Songur
25.05.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dekorasyonda evin en çok kullanılan eşyalarının rahatlığı kadar güzel görünmesi ve tamamlayıcı rol üstlenmesi önem taşıyor. Özellikle de kişilerin kendi el emekleriyle hazırlayarak oluşturduğu dekoratif ürünler hem daha ucuza mal oluyor hem de daha kişisel dokunuşları beraberinde getiriyor. Bu noktada ise dekoratif yastık yapımı kurtarıcı rol üstleniyor. Evini baştan yaratmak isteyen kişilerin farklı renk ve modellerde hazırlayabileceği dekoratif yastıklar nasıl yapılıyor?

Dekoratif yastık yapımı için öncelikle dekoratif objeler konulacak kırlenti oluşturmak gereklidir. Bunun için istenen renkteki ve modeldeki dekoratif yastık kumaşını seçip birbirleriyle birleştirebilirsiniz. Dekoratif yastık dikimini dikiş makinesinde rahatlıkla yapabilirsiniz. Aralara ponpon konduğu takdirde daha şirin bir görüntü elde edilebilir. Fermuar konduğu takdirde yıkanmak istendiği zaman içerisindeki elyaflar kolaylıkla çıkarılabilir. İşte tüm detaylarıyla dekoratif yastık yapımı...

Dekoratif yastık yapımına başlarken, daha önceden kesmiş olduğum ağaç dalını kullanacağım. Bu parşömen kağıdıyla çizip ve kestiğim bir ağaç dalıdır. Kahverengi keçede rahatlıkla kullanılabilecek parşömen kağıdı çizilir. Sabun kullanılır, çünkü sabun kullandıktan sonra temizlemesi daha kolay olur. Ardından çizilen yerlerden kesimi gerçekleştirilir. Ardından yapıştırılır. Cetveli altına koyup düzlüğünü sağlayabilirsiniz. İçerisine elyaf konacağı için biraz daha yukarı konmalıdır. Soğuk silikon kullanarak yapışması sağlanır.

İsimleri yapmak için önce kalp kalıplarını keseceğiz. Kalp kalıbını koyduktan sonra kalem yardımıyla kalıp çıkarılır. Ardından kesilir. Her kalp şeklinin içerisine bir harf yazarak isim oluşturulabilir. Kalıp olarak kullanılan harfleri kalemle çizmiyorum. Makas yardımıyla da şekli çıkarılabilir. Ardından harfler kalplerin üzerine yapıştırılır. Uhuyu çok fazla sürmeyin. Çok fazla sürerseniz, yapıştırdığınız harflerin üzerinde lekeler oluşabilir. Yapıştırmadan önce kenarlarını iple dikiyorum. Böylelikle daha güzel gözükecektir. Küçük iğnelerle yapması zor olmaktadır, daha büyük iğneler kullanılmalıdır. Bu dikim işlemi tercihe bağlıdır.

Harflerin yapımını bitirdikten sonra istenen objeyi yastık üzerine yapıştırabilirsiniz.

DEKORATİF YASTIK YAPIMI İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

Dekoratif yastık yapımında kullanılacak malzemeler şu şekilde sayılabilir. Öncelikle kullanılacak harfler vardır. Ben bunları kalın keçeden oluşturdum. İnternetten istenen font ve boyutta çıktısı alınabilir, bu şekilde kullanılabilir.

Kalp kalıbını el ile çizdikten sonra keçeye uyguladım. Böylelikle bunu kalıp olarak kullanıyorum.

Ağaç figürü yapacağım için parşömen kağıdına ağaç figürü çizdim. Bunu da bu şekilde kullanacağız. Kuru sabun, koyu renk keçenin üstüne parşömen kağıdı konulduğunda, daha rahat çizebilmek için kullanılır.

Renk renk kanaviçe ipleri, iğne, kalem, makas, boncuklar ve uhu gerekli diğer malzemelerdir.

DEKORATİF YASTIK KEÇEDEN BAYKUŞ KALIBI NASIL YAPILIR?

Parşomen kağıdından çizilen baykuş şeklini keçenin üzerine koyuyorum. Seçilen keçe koyu renk olduğu için, sabunla üstünden geçiyorum. Ardından bu parça kesilir. Bu şekilde baykuş kalıbı oluşturulur. Ayrıca kanatları oluşturulur. Kanatları için açık renk modeller tercih edilebilir. Kalemle keçenin üzerine kanat şekli çizilir ve şekil kesilir. Daha sonra da kesilen baykuş kalıbının üzerine yapıştırılabilir.

DEKORATİF YASTIK İÇİN KELEBEK NASIL YAPILIR?

Keçeden oluşturulan kelebek kalıbı, diğer keçe parçasının üzerine konur ve kalemle kalıbı çıkarılır. Kalıbı çıkarılan kelebek şekli çizilen yerlerden kesilir. Bu şekilde keçeden kelebek oluşturulabilir ve yastığın üzerine yerleştirilebilir.


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