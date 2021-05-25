Dekoratif yastık yapımı ile evinizi renklendirin

Dekoratif yastık yapımı için öncelikle dekoratif objeler konulacak kırlenti oluşturmak gereklidir. Bunun için istenen renkteki ve modeldeki dekoratif yastık kumaşını seçip birbirleriyle birleştirebilirsiniz. Dekoratif yastık dikimini dikiş makinesinde rahatlıkla yapabilirsiniz. Aralara ponpon konduğu takdirde daha şirin bir görüntü elde edilebilir. Fermuar konduğu takdirde yıkanmak istendiği zaman içerisindeki elyaflar kolaylıkla çıkarılabilir. İşte tüm detaylarıyla dekoratif yastık yapımı... Dekoratif yastık yapımına başlarken, daha önceden kesmiş olduğum ağaç dalını kullanacağım. Bu parşömen kağıdıyla çizip ve kestiğim bir ağaç dalıdır. Kahverengi keçede rahatlıkla kullanılabilecek parşömen kağıdı çizilir. Sabun kullanılır, çünkü sabun kullandıktan sonra temizlemesi daha kolay olur. Ardından çizilen yerlerden kesimi gerçekleştirilir. Ardından yapıştırılır. Cetveli altına koyup düzlüğünü sağlayabilirsiniz. İçerisine elyaf konacağı için biraz daha yukarı konmalıdır. Soğuk silikon kullanarak yapışması sağlanır.

İsimleri yapmak için önce kalp kalıplarını keseceğiz. Kalp kalıbını koyduktan sonra kalem yardımıyla kalıp çıkarılır. Ardından kesilir. Her kalp şeklinin içerisine bir harf yazarak isim oluşturulabilir. Kalıp olarak kullanılan harfleri kalemle çizmiyorum. Makas yardımıyla da şekli çıkarılabilir. Ardından harfler kalplerin üzerine yapıştırılır. Uhuyu çok fazla sürmeyin. Çok fazla sürerseniz, yapıştırdığınız harflerin üzerinde lekeler oluşabilir. Yapıştırmadan önce kenarlarını iple dikiyorum. Böylelikle daha güzel gözükecektir. Küçük iğnelerle yapması zor olmaktadır, daha büyük iğneler kullanılmalıdır. Bu dikim işlemi tercihe bağlıdır. Harflerin yapımını bitirdikten sonra istenen objeyi yastık üzerine yapıştırabilirsiniz. DEKORATİF YASTIK YAPIMI İÇİN MALZEMELER NELERDİR? Dekoratif yastık yapımında kullanılacak malzemeler şu şekilde sayılabilir. Öncelikle kullanılacak harfler vardır. Ben bunları kalın keçeden oluşturdum. İnternetten istenen font ve boyutta çıktısı alınabilir, bu şekilde kullanılabilir. Kalp kalıbını el ile çizdikten sonra keçeye uyguladım. Böylelikle bunu kalıp olarak kullanıyorum.