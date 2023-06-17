Deli Aşk filmi konusu nedir? Deli Aşk filmi oyuncuları kimler? Cem Yılmaz hayranları ekran başına!

Deli Aşk filmi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bu akşam Star TV'de yayınlanacakolan filmin konusu ve oyuncuları merak edildi. Deli Aşk filminin başrollerinde Emrah Kaman ve Pelin Akil yer alıyor. Filmin senaryosunu Murat Kaman ve Emrah Kaman yazmıştır. Filmin bir kısmı Adana'da çekilmiştir. Filmin yapımcılığını ise Cem Yılmaz üstlenmiştir. İşte Deli aşk filmi ile ilgili detaylı bilgiler ve 17 Haziran Star TV yayın akışı...

DELİ AŞK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Deli Aşk filmi Maraş dondurmacısı Ekrem'in (Emrah Kaman) sevdiği kız olan Neşe'nin (Pelin Akil) kalbini kazanmaya çalışırken başına gelen olayları konu alıyor.

DELİ AŞK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Emrah Kaman ve Murat Kaman'ın senaryosunu yazdığı, Cem Yılmaz'ın yapımcılığını yaptığı filmin oyuncu kadrosunda Zafer Algöz, Pelin Akil, Şafak Pekdemir, Abdullah Şahin, Yasemin Öztürk, Nilperi Şahinkaya, Toygan Avanoğlu gibi isimler yer alıyor.

17 HAZİRAN STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Söz

09:00 Yüz Yıllık Mucize

12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum

13:00 Bir Şansım Olsa

14:00 Ömer

16:00 Çöp Adam

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Deli Aşk (Yerli Sinema)

22:15 Pek Yakında (Yerli Sinema)

00:45 Deli Aşk (Yerli Sinema)

02:45 Pek Yakında (Yerli Sinema)

05:00 Ömer

