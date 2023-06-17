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Deli Aşk filmi konusu nedir? Deli Aşk filmi oyuncuları kimler? Cem Yılmaz hayranları ekran başına!

17.06.2023 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deli Aşk filminin konusu, 17 Haziran 2023 Cumartesi günü televizyon yayın akışında yer alması nedeniyle merak konusu oldu. Murat Dündar'ın yönetmenliğini üstlendiği film 2017 yapımıdır. Vatandaşlar, Deli Aşk konusu ne? Deli Aşk filminin oyuncuları kimler? Nerede çekildi? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte film ile ilgili detaylı bilgiler...

Deli Aşk filmi konusu nedir? Deli Aşk filmi oyuncuları kimler? Cem Yılmaz hayranları ekran başına!

Deli Aşk filmi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bu akşam Star TV'de yayınlanacakolan filmin konusu ve oyuncuları merak edildi. Deli Aşk filminin başrollerinde Emrah Kaman ve Pelin Akil yer alıyor. Filmin senaryosunu Murat Kaman ve Emrah Kaman yazmıştır. Filmin bir kısmı Adana'da çekilmiştir. Filmin yapımcılığını ise Cem Yılmaz üstlenmiştir. İşte Deli aşk filmi ile ilgili detaylı bilgiler ve 17 Haziran Star TV yayın akışı...

DELİ AŞK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Deli Aşk filmi Maraş dondurmacısı Ekrem'in (Emrah Kaman) sevdiği kız olan Neşe'nin (Pelin Akil) kalbini kazanmaya çalışırken başına gelen olayları konu alıyor.

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DELİ AŞK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Emrah Kaman ve Murat Kaman'ın senaryosunu yazdığı, Cem Yılmaz'ın yapımcılığını yaptığı filmin oyuncu kadrosunda Zafer Algöz, Pelin Akil, Şafak Pekdemir, Abdullah Şahin, Yasemin Öztürk, Nilperi Şahinkaya, Toygan Avanoğlu gibi isimler yer alıyor.

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17 HAZİRAN STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Söz
09:00 Yüz Yıllık Mucize
12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum
13:00 Bir Şansım Olsa
14:00 Ömer
16:00 Çöp Adam
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Deli Aşk (Yerli Sinema)
22:15 Pek Yakında (Yerli Sinema)
00:45 Deli Aşk (Yerli Sinema)
02:45 Pek Yakında (Yerli Sinema)
05:00 Ömer

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