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'Deli Mi Ne?' isimli Youtuber denizin altında nefes aldıran yeni bir alet icat etti

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EĞLENCE  | Son Güncelleme

'Deli Mi Ne?' adlı Youtuber, damacanadan denizin altında nefes aldıran alet yaptı. Eğlenceli videosu yaklaşık 2 milyon izlenme aldı.

'Deli Mi Ne?' isimli Youtuber denizin altında nefes aldıran yeni bir alet icat etti

Youtube'da yayınladığı içeriklerle geniş kitlelerin dikkatini çekmeyi başaran ünlü sosyal medya fenomeni Deli Mi Ne?, yayınladığı videosunda denizde nefes aldıran alet yaptı. Antalya Konyaaltı Plajında Halil İbrahim Göker ile birlikte yaptığı yeni buluşunun görüntüleri, takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.

Yayınladığı videosunda denizde nefes aldıran alet yapan ünlü sosyal medya fenomeni aletin yapım süreciyle ilgili detaylı bilgiler verdi. Kısa sürede 2 milyon izlenme alan içeriği, takipçileri tarafından yoruma boğuldu.


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