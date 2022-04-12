Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş'un kızının fotoğrafını görenler şaştı kaldı! "Bu kadar mı benzer?"

Başarılı oyuncu Zeynep Tokuş, bir dönem Deli Yürek dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşmıştı. Sevilen dizi 1998 yılından 2002 yılına kadar sürmüştü. Tokuş, sonrasında oyunculuğu bırakmış ve kendine yeni bir yol çizmişti.

KIZI İLE BENZERLİĞİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI!

Oyunculuğu bıraktıktan sonra yoga eğitmenliğine başlayan Zeynep Tokuş, şimdilerde kameralardan uzak sakin bir hayat yaşıyor. Bir dönem reyting rekorları kıran Deli Yürek ile yıldızı parlayan oyuncu Zeynep Tokuş çok uzun zamandır bir projede yer almıyor.

Ünlü oyuncunun kızı ile benzerliği ise görenleri şaşırtıyor.

Çekilen görüntülerde Zeynep Tokuş ile kızının yüz hatlarının benzerliği çokça konuşuldu.

YOGA EĞİTMENLİĞİ YAPIYOR

Son olarak 2011 senesinde üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendikten sonra televizyon dünyasına veda etmiş olan Tokuş, artık kariyerine yoga eğitmeni olarak devam ediyor.



