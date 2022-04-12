MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş'un kızının fotoğrafını görenler şaştı kaldı! "Bu kadar mı benzer?"

Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş'un kızının fotoğrafını görenler şaştı kaldı! "Bu kadar mı benzer?"

12.04.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Deli Yürek dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Zeynep Tokuş'un, şimdilerde neler yaptığı merak ediliyordu. Oyunculuğu bıraktıktan sonra yoga eğitmenliği yapmaya başlayan Zeynep Tokuş'un kızının fotoğrafı görenleri şaşırttı.

Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş'un kızının fotoğrafını görenler şaştı kaldı! "Bu kadar mı benzer?"

Başarılı oyuncu Zeynep Tokuş, bir dönem Deli Yürek dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşmıştı. Sevilen dizi 1998 yılından 2002 yılına kadar sürmüştü. Tokuş, sonrasında oyunculuğu bırakmış ve kendine yeni bir yol çizmişti.

KIZI İLE BENZERLİĞİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI!

Oyunculuğu bıraktıktan sonra yoga eğitmenliğine başlayan Zeynep Tokuş, şimdilerde kameralardan uzak sakin bir hayat yaşıyor. Bir dönem reyting rekorları kıran Deli Yürek ile yıldızı parlayan oyuncu Zeynep Tokuş çok uzun zamandır bir projede yer almıyor.

xcvfghcvfghjgh

Ünlü oyuncunun kızı ile benzerliği ise görenleri şaşırtıyor.

6020e7e1b57f151c8c5bbbfd

Çekilen görüntülerde Zeynep Tokuş ile kızının yüz hatlarının benzerliği çokça konuşuldu.

5cd10d6ec03c0e2e30c22d5d

YOGA EĞİTMENLİĞİ YAPIYOR

Son olarak 2011 senesinde üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendikten sonra televizyon dünyasına veda etmiş olan Tokuş, artık kariyerine yoga eğitmeni olarak devam ediyor.

11sdfghdfgdfghvfgh

22sdfghsdfgdfghdfgh

33sdfgdrfgtrfgtyrfgt

44Adsızxcdvf


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Filiz Akın'a benzemek için 10 ameliyat oldu! İşte Sisi'nin son haliFiliz Akın'a benzemek için 10 ameliyat oldu! İşte Sisi'nin son hali
Melisa Aslı Pamuk'a iç çamaşırı tepkisi! "Arabistan mı burası?"Melisa Aslı Pamuk'a iç çamaşırı tepkisi! "Arabistan mı burası?"
Elif Ada 10 yaşında! "Babasının kopyası"Elif Ada 10 yaşında! "Babasının kopyası"
Anahtar Kelimeler:
Zeynep Tokuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Suriyeli şahsın yaptıkları herkesi isyan ettirdi!

Suriyeli şahsın yaptıkları herkesi isyan ettirdi!

Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti!

Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti!

Dikkat çeken 10 yıl detayı: Kemik, diş, tırnak, saç örnekleri...

Dikkat çeken 10 yıl detayı: Kemik, diş, tırnak, saç örnekleri...

Pelin Öztekin bornozuyla balkona çıktı! Gören bir daha baktı

Pelin Öztekin bornozuyla balkona çıktı! Gören bir daha baktı

Asgari ücret zammı için Memur-Sen’den flaş talep

Asgari ücret zammı için Memur-Sen’den flaş talep

'Kocam ilişkiden sonra...' sorusu şaşkına çevirdi! Bakın ne cevap verdi...

'Kocam ilişkiden sonra...' sorusu şaşkına çevirdi! Bakın ne cevap verdi...

İlginizi Çekebilir

Vazgeçmişti… Son düşüğünün ardından 49 yaşında anne oldu!

Vazgeçmişti… Son düşüğünün ardından 49 yaşında anne oldu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.