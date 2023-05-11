Deli Yürek'in Zeynep'i Zeynep Tokuş gözlerden uzak yaşıyordu! Son paylaşımıyla sınırları zorladı

Deli Yürek ile yıldızı parlayan oyuncu Zeynep Tokuş oyunculuktan ve sosyal medyadan uzaklaştı.

Uzun süre önce oyunculuğu bırakan ve yoga eğitmenliğine başlayan Zeynep Tokuş, bu yolda harcadığı çabayı ve kesitleri paylaşmayı sürdürüyor.

3 çocuk annesi Zeynep Tokuş 5 aydır sosyal medya detoksu yaptığını ve çok mutlu olduğunu da açıkladı. Gözlerden uzak olan ünlü isim "Günde 4 saat kazandım" diyerek detoksun kendisine iyi geldiğini ifade etti.

SINIRLARI ZORLADI

Zeynep Tokuş açıklamasında "Uzunca zamandır sosyal medyayı kullanmıyorum. Bu dönemde neler gözlemledim; ekran sürem günlük 6 saatten 2 saate düştü. Günde 4 saat kazandım! Boş zamanlarımda müzik dinlemeyi hatırladım. Vakit çok hızlı geçiyor hiç bir şeye yetişemiyorum derken sanki zaman uzadı, bereketlendi" dedi.



Yine sınırları zorlayan hareketlere imza atan Tokuş'u görenler "Gittikçe gençleşiyorsun" yorumlarında bulundu.



