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Şevval Şahin'i görenler "Kumaş eksik kalmış" dedi! Kalçasının yarısı açıkta...

11.05.2023 06:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin sosyal medyayı salladı. "Kulis bacak gösterisi her zaman bir zevktir" notuyla paylaşım yapan Şahin'in bir bacağı boydan boya açıktı. Modelin kalçasının yarısının da açık olması "Kumaş eksik kalmış" yorumlarına sebep oldu.

Şevval Şahin'i görenler "Kumaş eksik kalmış" dedi! Kalçasının yarısı açıkta...

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, bir yandan kariyeriyle bir yandan özel yaşantısıyla da sık sık magazinde yer buluyor. Estetiksiz haliyle uzun süre gündemden düşmeyen Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla da olay oluyor.

"Türkiye'de mutluyum ama üç ay fazla kaldığımda bana bir daralma geliyor. Ben gidip gelme taraftarıyım" açıklamasıyla uzun süre gündemde kalan model son paylaşımıyla olay oldu.

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"BACAK GÖSTERİSİ"

"Kulis bacak gösterisi her zaman bir zevktir" notuyla iddialı kıyafetiyle pozlar veren Şahin'i görenler şaştı kaldı.

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Belinden kalçasının yarısına kadar açılarak inen dekolte herkesi şoke etti. Modeli görenler "Kumaş eksik kalmış" yorumlarına sebep oldu.

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