Delibal filmi nerede ve ne zaman çekildi? Delibal filminin oyuncuları ve karakterleri kimler?

Günümüzde önemli sağlık sorunlarından biri olarak bilinen bipolar bozukluğuna sahip Barış ve aynı okulda okuduğu Füsun’un hikayesinin konu alındığı Delibal filminin çekim yeri araştırılıyor. Peki Delibal filmi nerede çekildi?

DELİBAL FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2015 senesinde İstanbul'da çekilen Delibal filmi, o dönem 16,8 milyon TL hasılata ulaşmayı başarmıştı. Tüm sahneleri İstanbul’da çekilen Delibal filmi için, Bilgi Üniversitesi’nin Santral Kampüsü, çekim platosu olarak kullanılmıştır.

Delibal filminde aynı zamanda diğer çekim mekanları olarak Karaköy, Nişantaşı, Burgazada kullanılmıştır.

DELİBAL FİLMİ OYUNCU KADROSU

Çağatay Ulusoy,

Leyla Lydia Tuğutlu,

Laçin Ceylan,

Nazan Kesal,

Hüseyin Avni Danyal,

Toprak Sağlam,

Mustafa Avkıran,

Defne Kayalar,

Bahtiyar Engin.

DELİBAL FİLMİ KONUSU NEDİR?

Güncel bir hastalığı konu alan Delibal filminde günümüzün önemli psikolojik sorunlarından biri olan bipolar durumu ele alınmıştır. Amatör olarak müzikle uğraşan ve üniversitede mimarlık fakültesinde okuyan bipolar rahatsızlığı bulunan Barış, bir gün kafede rastladığı Füsun’a aşık olur. Sorumluluk sahibi bir kız olan Füsun, okulu dereceyle bitirerek, ABD’de master yapmaya çalışmaktadır. Füsun, ayrıca babasının baskısıyla cebelleşmektedir.

Füsun ve Barış aynı okulda okumaktadır. Füsun’a olan tutkusundan vazgeçemeyen Barış, Füsun'un ilgisini çekmeyi başarır. Füsun’un derslerine ve ödevlerine yardım eden Barış, zor zamanlarında onun yanında olacaktır.

Füsun ile Barış, bir süre sonra evlenirler. Ancak toz pembe olan hayatları, Barış’ın rahatsızlığıyla bozulacaktır. Ve sonu hiç de iyi bitmez.

