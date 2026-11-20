Sosyal medyada son dönemde dikkat çeken ve Japon yöntemi olarak adlandırılan saklama tekniği, sebzelerin etrafındaki nem dengesini korumayı amaçlıyor. Yöntemin temelinde temiz bir pamuklu bez ve cam kap kullanılması bulunuyor. Üstelik sebzelerin nemli ortamda saklanması gerektiği yönündeki öneriler, resmi gıda saklama rehberlerinde de yer alıyor.

SEBZELERİN TAZELİĞİNİ KORUMAK İÇİN BU YÖNTEMİ DENEYİN

Uygulamanın ilk aşamasında sebzeler kısa süre durulanıyor ve üzerlerinde kalan fazla su, kağıt havlu yardımıyla nazikçe alınıyor. Ardından temiz bir pamuklu bez hafifçe nemlendiriliyor. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli ayrıntı, bezin tamamen ıslatılmaması.

Sebzeler nemli bezin içine sıkıştırılmadan, gevşek biçimde sarılıyor. Böylece çevrelerinde nemli bir ortam oluşurken hava dolaşımı da tamamen engellenmemiş oluyor. Son olarak beze sarılan sebzeler cam bir kaba yerleştirilerek buzdolabının sebzelik bölümüne kaldırılıyor. Bezin yaklaşık iki günde bir kontrol edilmesi öneriliyor. Kurumuşsa yeniden hafifçe nemlendiriliyor, fazla ıslanmışsa temiz bir bezle değiştiriliyor.

Bu uygulama özellikle marul, kuşkonmaz ve taze otlar gibi kısa sürede canlılığını kaybedebilen ürünler için öneriliyor.

SEBZELERİN NEDEN HEMEN SOLDUĞU ORTAYA ÇIKIYOR

Yapraklı sebzelerin kısa sürede pörsümesinin başlıca nedenlerinden biri su kaybı. Buzdolabının içindeki hava, yeterli nem bulunmadığında sebzelerin yapraklarından su kaybetmesine neden olabiliyor. Bunun sonucunda yeşillikler diri görünümünü kaybederek yumuşamaya başlıyor.

Hafif nemli pamuklu bez ise sebzenin çevresindeki nemin korunmasına yardımcı oluyor. Böylece su kaybı yavaşlayabiliyor ve ürünlerin tazeliği daha uzun süre korunabiliyor. Ancak burada önemli bir ayrıntı bulunuyor: Fazla nem de sebzeler için olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Bezin sırılsıklam olması veya sebzelerin üzerinde su birikmesi, yaprakların yumuşamasına ve çürümenin hızlanmasına yol açabiliyor. Bu nedenle yöntemin etkili olabilmesi için nem miktarının dengeli tutulması gerekiyor.

MARUL 5 GÜNE KADAR TAZE KALABİLİYOR

Avusturya Tarım ve Çevre Bakanlığı'nın gıda saklama rehberinde de yapraklı sebzeler için nem ve sıcaklık dengesinin önemine dikkat çekiliyor. Rehbere göre yapraklı salatalar, uygun koşullarda buzdolabında beş güne kadar tazeliğini koruyabiliyor.

Bunun için yaklaşık 5 derece sıcaklık ve yüksek nem öneriliyor. Buzdolabının sebzelik bölümü de bu koşulları sağlamaya yardımcı olduğu için tercih ediliyor. Ancak her sebzenin aynı yöntemle saklanması gerekmiyor. Bazı ürünlerde nemli bez kullanımı önerilirken bazılarında farklı uygulamalar daha uygun olabiliyor.

Resmi saklama rehberinde kuşkonmazın hemen tüketilmeyecekse soyulmadan, nemli bir mutfak bezine sarılarak buzdolabının sebzelik bölümünde saklanması tavsiye ediliyor. Turp için de benzer bir uygulama öneriliyor.

Ancak turplar buzdolabına kaldırılmadan önce yapraklarının ve ince kök uçlarının temizlenmesi gerekiyor. Bunun nedeni, yaprakların turptaki nemi çekerek sebzenin daha hızlı canlılığını kaybetmesine yol açabilmesi. Hazırlanan turplar daha sonra hafif nemli bir mutfak bezine sarılarak sebzelikte muhafaza edilebiliyor.