ABD merkezli yapay zeka devi Anthropic, haziran ayında halka arz süreci için hazırladığı taslak belge ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) gizli olarak başvuruda bulunmuştu. Şirket, 26 Ekim'de de hisselerini halka arz etmek amacıyla SEC'e kayıt beyanı sunmuştu.

Nefes'te yer alan habere göre, halka arz kapsamında hisse başına 83 dolardan 980 milyon adet hissenin satışa sunulduğu açıklamasının ardından ABD basınına yansıyan haberlere göre, şirketin neredeyse tüm çalışanları milyoner oldu.

Bu durumun ardından şirketin maaşlarının yanı sıra çalışanlarına şirket hissesi de veriyor olması yatıyor.

BİR GECEDE MİLYONERLER KULÜBÜNE GİRDİLER

CNN International haber sitesinin haberine göre, Anthropic’in borsaya girişi 2021 yılında kurulan bu nispeten yeni şirketin çalışanlarının büyük bir çoğunluğunu bir gecede milyoner yaptı.

Resmi belgelere göre, Anthropic’in çalışan sayısı bu yılın eylül ayı itibarıyla 5 bin 300’dü. Anthropic halka arz fiyatını hisse başına 83 dolar olarak belirledikten sonra, yaklaşık 600 çalışan, hisse değerleri 100 milyon doların üzerinde olan seçkin “yüz milyonluk milyonerler” kulübüne girdi.

Şirket içinde “Ants” (Karıncalar) olarak bilinen 2 bin 800 çalışanın hisse değeri 10 milyon doların üzerinde. Ayrıca tüm personelin yüzde 96’sına tekabül eden yaklaşık 5 bin 100 çalışan değeri 1 milyon doların üzerinde olan hisseye sahip.

SİLİKON VADİSİ İÇİN ALIŞILMADIK BİR DURUM DEĞİL

Bir finansal yatırım platformunun kurucusu ve CEO’su olan Andrew Benson, 20 Kasım Perşembe günü CNN’e yaptığı açıklamada, “Burada en şaşırtıcı olan, bunun ne kadar hızlı gerçekleştiği” diye konuştu. Şirkette personel kaybının çok az olduğuna dikkat çeken Benson, “Anthropic’in roket hızıyla yükselişte olduğu bir süredir oldukça aşikar. Bu durum, çalışanların (şirketten) ayrılmaktan kesinlikle vazgeçmelerine neden oldu çünkü bunun fırsat maliyetinin ne olacağını biliyorlardı” değerlendirmesine bulundu.

Genellikle nakit sıkıntısı çeken Silikon Vadisi girişimleri için çalışanlarına maaş ve hisse senedi kombinasyonu yoluyla ödeme yapmak alışılmadık bir durum değil. CNN’in değerlendirmesine göre, gelecekteki bir satın alma veya halka arz vaadi, çalışanların sıkı çalışmaya ve maaş gününe kadar dayanmaya devam etmeleri için motivasyon kaynağı oluyor.

Öte yandan, Anthropic kadar büyük veya bu kadar hızlı büyüyen çok az sayıda girişim var. 2021 yılında kurulan şirketin 2024 yılı sonunda binden az çalışanı vardı.

SATIŞ KISITLAMA DÖNEMİNE TABİ DEĞİLLER

Anthropic’e yaşanan bu durumun bir benzer dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay şirketi SpaceX’te de yaşanmıştı. Haziran ayında gerçekleştirdiği büyük ses getiren halka arzından önce 20 yılı aşkın bir süre özel bir şirket olarak faaliyet gösteren SpaceX’in halka arzı, 22 bin kişilik kadrodan 4 bin 400 milyoner yaratmıştı.

Anthropic’in halka arzı, kurucu olmayan şirket çalışanlarının işlemlerin başladığı ilk günden itibaren hisselerini nakde çevirmelerine izin vermesi açısından da benzersiz bir durum teşkil ediyor.

Çoğu halka arzda, çalışanlar genellikle 3 ila 6 ay süren bir “satış kısıtlama” dönemine tabi tutuluyor ve bu süre boyunca hisselerini satamıyorlar. Ancak Anthropic’in halka arzında, kurucu olmayan şirket içi çalışanların hisse senetleri işlem görmeye başlar başlamaz hisselerinin yüzde 10’una kadarını nakde çevirmelerine olanak tanıyan karmaşık ve kademeli bir satış kısıtlama programı yer aldı.

Ayrıca, çalışanları Teksas, Kaliforniya ve Florida’ya yayılmış olan SpaceX’in aksine, Anthropic tamamen San Francisco’da yoğunlaşmış durumda. Bu ise şehrin ekonomisinin teknoloji sektöründen gelen ani servet artışlarıyla tamamen yeniden şekillendiği anlamına geliyor.

Diğer yandan, yeni milyonerlerin sayısındaki artışın konut fiyatlarının zaten son yılların en hızlı artışını kaydettiği San Francisco emlak piyasası üzerindeki baskıyı yakında daha da artırabileceği değerlendiriliyor.