Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Deliha 2 nerede çekildi? İşte Deliha 2 konusu ve oyuncuları!

Deliha 2 nerede çekildi? İşte Deliha 2 konusu ve oyuncuları!

Seray Üstün Seray Üstün
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Eltilerin Savaşı filmiyle dijital plaftormlarda fark yaratmayı başaran Gupse Özay kadın komedyenlerin tahtını güçlendiren isimler arasında yerini aldı. Komedi türündeki erkek hegemonyasını kıran Gupse Özay Deliha, Deliha 2 ve Görümce filmleriyle beyaz perde de adeta yeni bir akım başlattı.

Deliha 2 nerede çekildi? İşte Deliha 2 konusu ve oyuncuları!

Deliha filmiyle güzel bir ivme yakalamayı başaran Gupse Özay devam filmi niteliğindeki Deliha 2 için kolları çabucak sıvamıştı. Başarılı oyuncu Deliha 2’nin hem başrolünü oynamıştı hem de senaryosunu yazmıştı. Kalemiyle mizah dünyasına hızlı bir giriş yapan Özay Deliha 2’de yönetmen koltuğuna da oturmuştu.
Kendi çocukluğundan esinlenerek yarattığı Deliha karakterinin beğenilmesi üzerine Gupse Özay, Deliha 2 için çalışmalarını hızlandırmıştı ve 11 Ocak 2018 tarihinde film vizyona girmişti. Necati Akpınar’ın yapımcılığında vizyona giren film, gösterimde olduğu süre boyunca sevilen filmler arasına girmeyi başarmıştı. İşte Deliha 2 filmine dair merak edilen tüm detaylar...

DELİHA 2 KONUSU NEDİR?

deliha2
Deliha 2 filminin konusu aşk hayatında istediğini bulamayan Zeliha’nın kariyer kadını olmasının hikayesidir. Kariyer hayatında inişli çıkışlı maceralarına devam eden Zeliha’yı yeni sürprizler bekler.Temiz kalpliliğiyle herkesin gönlünde taht kuran Zeliha başına gelen olaylarla da adeta bela çeker gibidir. Fotoğrafçı kardeşlerle aşk hayatında başarı elde edemeyen Zeliha bu sefer de kariyeri için kolları sıvar. Hayallerinin mesleği olan aşçılık için birçok iş görüşmesine giden Zeliha istediğini bir türlü elde edemez. Tam hayal kırıklığı yaşadığı dönemde ise bir mucize olur ve İstanbul’un lüks restoranlarından birinde çalışmaya başlar. Ancak burada Zeliha’nın başına beklemedik türlü olaylar gelir.

DELİHA 2 OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

deliha
Deliha 2 koyuncu kadrosunda pek çok ünlü ismi ağırlayan güçlü bir film olarak seyircilerinden tam not almayı başardı. Deliha 2 oyuncuları arasında ise; Gupse Özay, Eda Ece, Ali Çelik, Derya Alabora, Esin Eden, Hülya Duyar, Aksel Bonfil, Mert Öner, Fatih Özkan, Özelm Akınözü, Şeyma Gökşenli, Caner Akkaya, Ali Atlan, Hüseyin Elçi, Erol Serçe ve Betal Özay yer aldı.

DELİHA 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

deliha3
Deliha 2 2017 yılında Köyceğiz'de çekildi. Deliha 2'nin çekimlerine Yılmaz Erdoğan'ın Köyceğiz'e bağlı Döğüşbelen köyünden satın aldığı çiftliği ev sahipliği yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHadise'nin klibi olay oldu: Enişte kıskanç galiba!Hadise'nin klibi olay oldu: Enişte kıskanç galiba!
Sosyal medya coştu: '2021 tam böyle bir şey'Sosyal medya coştu: '2021 tam böyle bir şey'
İşte dünyanın en çok ziyaret edilen müzeleriİşte dünyanın en çok ziyaret edilen müzeleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Trend Haberler
Tarkan filminin çocuk yıldızı bakın kimin oğluymuş?
Tarkan filminin çocuk yıldızı bakın kimin oğluymuş?
Merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman yayınlanacak?
Merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman yayınlanacak?
Yeni Witcher, Jason Momoa mı olacak?
Yeni Witcher, Jason Momoa mı olacak?
Post-apokaliptik bir dönemde yaşam mücadelesi: The 100 konusu
Post-apokaliptik bir dönemde yaşam mücadelesi: The 100 konusu
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Milyonlarca dolarlık yeni dava için hazırlanıyor!
Milyonlarca dolarlık yeni dava için hazırlanıyor!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Keanu Reeves’ten beklenen açıklama geldi! Wolverine'i canlandıracak mı?
Keanu Reeves’ten beklenen açıklama geldi! Wolverine'i canlandıracak mı?
Aşk, entrika, ihanet... İşte sinemanın en iyileri!
Aşk, entrika, ihanet... İşte sinemanın en iyileri!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
The Witcher: Blood Origin’de başrole en yakın isim Jason Momoa
Yeni Witcher, Jason Momoa mı olacak?
Yeni James Bond filmi No Time To Die'dan fragman
İzlerken başınız dönecek! James Bond filminden yeni fragman
Jason Statham ve Guy Ritchie iş birliğinde yeni bir film daha geliyor: Five Eyes
Jason Statham ve Guy Ritchie iş birliğinde yeni bir film daha geliyor: Five Eyes
Robert Pattinson’ın koronavirüs testi pozitif çıktı! The Batman çekimleri bir kez daha ertelendi
Robert Pattinson’ın koronavirüs testi pozitif çıktı! The Batman çekimleri bir kez daha ertelendi
Tom Cruise Görevimiz Tehlike 7’nin çekimlerinde ekibi salgından korumak için devasa gemi kiraladı
Bonkör Tom Cruise ekibi için devasa gemi kiraladı
Yapay zekaya göre yeni James Bond Henry Cavill olmalı
Dünyada ilk kez! Yeni James Bond'u yapay zeka seçti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.