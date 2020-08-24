Deliha 2 nerede çekildi? İşte Deliha 2 konusu ve oyuncuları!

Deliha filmiyle güzel bir ivme yakalamayı başaran Gupse Özay devam filmi niteliğindeki Deliha 2 için kolları çabucak sıvamıştı. Başarılı oyuncu Deliha 2’nin hem başrolünü oynamıştı hem de senaryosunu yazmıştı. Kalemiyle mizah dünyasına hızlı bir giriş yapan Özay Deliha 2’de yönetmen koltuğuna da oturmuştu.

Kendi çocukluğundan esinlenerek yarattığı Deliha karakterinin beğenilmesi üzerine Gupse Özay, Deliha 2 için çalışmalarını hızlandırmıştı ve 11 Ocak 2018 tarihinde film vizyona girmişti. Necati Akpınar’ın yapımcılığında vizyona giren film, gösterimde olduğu süre boyunca sevilen filmler arasına girmeyi başarmıştı. İşte Deliha 2 filmine dair merak edilen tüm detaylar...

DELİHA 2 KONUSU NEDİR?



Deliha 2 filminin konusu aşk hayatında istediğini bulamayan Zeliha’nın kariyer kadını olmasının hikayesidir. Kariyer hayatında inişli çıkışlı maceralarına devam eden Zeliha’yı yeni sürprizler bekler.Temiz kalpliliğiyle herkesin gönlünde taht kuran Zeliha başına gelen olaylarla da adeta bela çeker gibidir. Fotoğrafçı kardeşlerle aşk hayatında başarı elde edemeyen Zeliha bu sefer de kariyeri için kolları sıvar. Hayallerinin mesleği olan aşçılık için birçok iş görüşmesine giden Zeliha istediğini bir türlü elde edemez. Tam hayal kırıklığı yaşadığı dönemde ise bir mucize olur ve İstanbul’un lüks restoranlarından birinde çalışmaya başlar. Ancak burada Zeliha’nın başına beklemedik türlü olaylar gelir.