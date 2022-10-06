Delil eş anlamlısı nedir? Delil kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Günlük hayatta bir insan bir diyalog sırasında veya bir kitap okurken pek çok kelime ile karşı karşıya gelebilir. Genellikle polisiye dizi, film ve kitaplarda karşımıza çıkan kelime "delil" kelimesidir. Delil, Arapça kökenlidir. Arapça "yol gösteren, kılavuz, kanıt" anlamına gelen "dalīl" kelimesinden alıntıdır.

Delil kelimesi dilimizde ilk başlarda "kanıt" anlamıyla kullanılsa da sonrasında "yol gösteren" anlamını kazanmıştır. Türk Dil Kurumuna göre delil kelimesinin anlamları şu şekildedir:

İnsanı aradığı gerçeğe ulaştırabilecek iz

(Hukuk) Kanıt

(eskimiş) Kılavuz, rehber

Delil kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Delilin eş anlamlısı olan birden fazla kelime mevcuttur. Delil kelimesinin eş anlamı olan sözcükler:

Beyyine

Emare

İpucu

Kanıt

Delilin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Delil eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler kurmak gerekirse:

Beyyine iddiası için bizi büroya çağırmışlardı ama hepsi safsatadan ibaretti.

Tüm kanıtları incelediniz mi?

Annesine dair elindeki tek ipucu on yıllık bir fotoğraf karesiydi.

Cinayete dair bir emare bu evde yoktu.



