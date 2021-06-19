Delisin filmi nerede çekildi? Delisin filmi ne zaman çekildi? İşte Delisin filminin oyuncu kadrosu

Gayri meşru oğlu olarak dünyaya gelen Ferit, babasının vefatının ardından onun yaşadığı köye gelir. Kendi hâlinde ve gözü çok tok olan Ferit, babasının mirasının peşinde olan en büyük amcasının kızına aşık olur. Delisin filmi de işte tam bu noktada başlar…

DELİSİN FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

1975 yılında yayınlanan Delisin filmi, Çanakkale’nin en doğusunda yer alan Yenice ilçesinde çekildi. Filmde adı geçen Alembeyendi, Yenice’nin köylerindendir…

DELİSİN FİLMİ OYUNCULARI KİMDİR?

Delisin filminin oyuncu kadrosunda; Tarık Akan, Necla Nazır, Ayşen Gruda, Adile Naşit, İhsan Yüce, Hulusi Kentmen, Ali Şen gibi Türk sinemasının usta isimleri yer alıyor.

DELİSİN FİLMİNİN KONUSU

Delisin filmi, Yunus Efendi'nin arkasında bıraktığı mirasın aranma süreci ile başlar. Yunus, bütün mal varlığını gayri-resmi oğlu Ferit'e bırakmıştır. Bunun için bütün malını mülkünü satarak, tahvile çeviriyor. Senetleri ise hiç kimsenin akıl edemediği bir yere saklıyor. Ancak sakladığı yeri kimselere söyleyemeden ebediyete göç eder.

Kasabaya yeni gelen Ferit, Mümtaz Efendi'nin yanında fotoğrafçı olarak işe girer. Bu esnada amcasının kızı Alev ile karşılaşmıştır. Çift, kısa süre içerisinde birbirlerini severek âşık olur. Ancak mirasın peşinde olan Yunus'un kardeşleri, ikilinin bir araya gelmemeleri için elinden geleni yapar. Bu esnada her yerde de senetler aranır. Fakat, senetler ummadıkları bir yerden çıkıyor.

Yapımcılığını Ertem Eğilmez’in üstlendiği ve Ergin Orbey’in hem senaryosunu yazdığı hem de oynadığı Delisin filminin müziklerini Atilla Özdemiroğlu hazırladı. Arzu Film imzası bulunan Delisin filmi 87 dakika sürüyor.



