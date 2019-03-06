Demet Akalın Alişan'ın evinde

6 yıldır küs olan eski dostlar Demet Akalın ile Alişan, canlı yayında gözyaşları içerisinde barışmışlardı.

Barışma sonrası Akalın bugün Alişan ile Buse Varol çiftine kahvaltıya gitti.

Ünlü şarkıcı kahvaltıdan fotoğraflarını, "Günümüz miss kokulu Burak’la başladı" notuyla paylaştı.

Alişan da sosyal medya hesabı üzerinden eşi Buse Varol ile Demet Akalın'ın oğlu Burak'la yer aldıkları videoyu paylaştı. Demet Akalın ise Alişan ve oğlu Burak'ın videolarını paylaşıp "Çocuk doğuştan milliyetçi. İnanamıyorum Alişan" dedi...

"DEMET ELİ BOŞ GELMEDİ"

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Alişan buluşmada yaşananları anlattı: "Oturduk konuşuyoruz. Birlikte kahvaltı ettik. Burak'ı çok sevdi. Burak da Demet'i çok sevdi. Hediye faslına geçmedik daha ama eli dolu geldi. Kuyumcu değil, kuyumcular çarşısına uğrayıp gelmiş diyelim" dedi.

Demet Akalın ise arkadaş olduğu sunuculara "40 yılda bir işe yaradınız" diyerek takıldı.

Alişan, oğlu Burak'a 150 bin TL değerinde takı geldiği iddiasına ise şu yanıtı verdi: "Bebeğe gelen takılar ayıp şeyler, söylemeyeyim. Ben herkesin düğününe, sünnetine, özel gününe elim boş gitmediğim için bana gelen herkes de eli dolu geldi. O kadar söyleyeyim."



